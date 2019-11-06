Столичный полицейский попытался избежать уголовного преследования, съев улики

Московское подразделение Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК (Получение взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей) в отношении столичного правоохранителя после того, как он во время задержания интересным образом предпринял попытку "уничтожить полученные незаконным путем денежные средства".

Как уточняет РИА "Новости", полицейский, пойманный с поличным на получении мелкой взятки, решил, что избежать преследования ему удастся лишь в том случае, если он вырученные денежные средства отправит в собственный желудок. Его коллеги, впрочем, данное действо быстро пресекли, оперативно достав пожеванные банкноты из его рта.

"Во время задержания майор, старший оперативник линейного отдела МВД на станции Москва Савеловская, попытался прожевать и проглотить улики, то есть деньги, но довести начатое до конца ему помешали", - поделился источник в правоохранительных органах с РИА "Новости".

Судя по опубликованной с места преступления фотографии, гастрономические предпочтения неудачливого борца с преступностью весьма скромны: в чрево полицейского едва проникли банкноты номиналом 5 и 1 тысяча рублей.

Фото: РИА "Новости"

Следователи представили свое видение ситуации, сообщив, что "старший оперуполномоченный направления уголовного розыска линейного пункта полиции на железнодорожной станции Тушино ЛО МВД России на станции "Москва Савеловская" получил взятку за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению о преступлении".

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