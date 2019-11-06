СМИ: Задержан подозреваемый в причастности к убийству главы Центра "Э" по Ингушетии

Правоохранители в Москве задержали мужчину, который может быть причастен к убийству начальника Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, передает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, мужчина присутствовал на месте преступления в момент убийства. Источник пояснил, что задержанный был знаком с Эльджаркиевым.

Ранее источник сообщил, что следствие установило личность подозреваемого в убийстве. По его версии, этот человек мог уехать вскоре после убийства из Москвы в Дагестан на автобусе.

Эльджаркиев был убит 2 ноября. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что убийство может быть заказным. Есть версия, что главу ингушского Центра «Э» могли убить из-за конфликта с представителями религиозной группировки.