Единороссы просят думскую комиссию по этике оценить слова Рашкина об отце и сыне Воробьевых

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» обратились в комиссию по вопросам этики с просьбой дать оценку высказываниям депутата от КПРФ Валерия Рашкина о вице-спикере Совфеда Юрия Воробьеве и губернаторе Подмосковья Андрее Воробьеве, передает ТАСС.

Претензии единороссов вызвало то, что Рашкин на заседании Госдумы обвинил власти Подмосковья в преследовании директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. На том же заседании Рашкин заявил, что Воробьев препятствует проверке в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова, которого обвиняют в убийствах.

Депутат Сергей Пахомов заявил, что Рашкин озвучил с трибуны «не подобающие депутату выражения». Юрия Воробьева он назвал «героем России, легендарным человеком», который стоял «у истоков создания одной из самых важных служб чрезвычайного реагирования в стране, спасшей тысячи жизней по всему миру». Речь идет об МЧС.

Говоря о высказываниях Рашкина в адрес Андрея Воробьева, Пахомов подчеркнул, что это «оскорбительно для тех избирателей, которые видят, что за годы губернаторства Воробьева в регионе построены сотни школ, детских садов, спортивных центров». Андрей Воробьев – сын Юрия Воробьева.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила направить обращение в комиссию Госдумы по этике из-за высказываний Рашкина.

Арашукова задержали во время заседания Совфеда 30 января. Его подозревают, в числе прочего, в заказе двух убийств: Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также в Петербурге был задержан и арестован отец сенатора Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

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