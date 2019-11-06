Либертарианцы Петербурга поддерживают Светова пикетами у Гостиного двора

У Гостиного двора проходят пикеты в поддержку члена Либертарианской партии Михаила Светова, в акции участвуют около 20 человек, передает «МБХ медиа».

Пикеты проводят сторонники Либертарианской партии в Петербурге. Они сменяют друг друга в одиночном пикете. Активисты связывают это дел с политической деятельностью Светова. Пока акция проходит без задержаний. Аналогичные пикеты проходят возле управления СК по Москве на Арбате.

Светова отвезли на допрос в Следственный комитет после обыска в его квартире, передает «Дождь». Его адвокат сообщал, что обыск был связан с уголовным делом, возбужденным из-за поста 2012 года в Instagram политика. Перед этим Светова уже вызвали на допрос в СК, за день до этого телеканал РЕН-ТВ без ссылок на источники сообщил, что либертарианца якобы подозревают в нарушении ст. 135 УК РФ (развратные действия).