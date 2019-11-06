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20:47

Суд отказался отменять итоги выборов в МО «Смольнинское» из-за «Умного голосования»

фото ЗакС политика Суд отказался отменять итоги выборов в МО «Смольнинское» из-за «Умного голосования»

Смольнинский районный суд Петербурга не стал отменять результаты выборов муниципальных депутатов МО «Смольнинское» по 239 округу.  Проигравшая на выборах дочь главы местной администрации в своем иске настаивала, что предложенное Алексеем Навальным «Умное голосование» исказило волеизъявление избирателей. Заседание прошло 6 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Иск подавала экс-кандидат в муниципальные депутаты округа и дочь главы местной администрации Анастасия Колб. На заседание 6 ноября она вместе со своим адвокатом и матерью Мариной не пришла. Колб подала ходатайство с просьбой рассмотреть дело в её отсутствии. 

Представители заинтересованных лиц, избранных депутатов, представили фотографию мундепа Елены Бархатовой на фоне плаката с информацией о кандидатах, которая была сделана на одном из участков округа в день голосования. По мнению представителей избранных мундепов, фото доказывает, что информация о Колб находилась на уровне лица избирателей. Ранее адвокат экс-кандидатки заявляла, что данные ее подопечной располагались слишком высоко - избиратели якобы просто не смогли их прочитать и это стало одной из причин неудачи Колб.  

Представитель ИКМО Всеволод Хорунжий во время заседания в очередной раз заявил, что поддерживает мнение Колб об «Умном голосовании» - система, по их мнению, повлияла на волеизъявление избирателей. По его словам, активисты «Центрального района за комфортную среду обитания» агитировали друг за друга на протяжении всей кампании - они шли «пятеркой». При этом, внесённый в список в «Умном голосовании» Константин Хрщонович набрал значительно больше голосов, чем члены его команды, не попавшие в систему.

 

Представитель прокуратуры поинтересовалась у Хорунжего, какие у него есть доказательства того, что «Умное голосование» влияло на избирателей. Она повторила вопрос несколько раз, прежде чем представитель ИКМО прямо на него ответил.

- Я четко задала вопрос, понимаете... - начала прокурор.

- Тогда еще раз, я может не понял, - попросил Хорунжий.

- Вот вы говорите о том, что система «Умное голосование» исказила волеизъявление граждан по этим пяти кандидатам. Доказательства какие?

Хорунжий сослался на упомянутый ранее собственный «анализ» итогов выборов, по которому кандидаты из системы набрали большее количество голосов. Прокурору этот ответ не показался убедительным.

- Это получается ваш сугубо субъективный анализ, в котором вы, промониторив это все, просто посчитав голоса за каждого кандидата, сделали вывод, что система «умное голосовани» таким образом исказила? - подытожила прокурор.

- Да, - подтвердил Хорунжий.

Кроме этого, прокурор и судья попытались узнать у представителя ИКМО, повлияло ли «умное голосование» на результаты выборов во всем городе. На это Хорунжий ответить не смог.

Представитель двух избранных мундепов Николай Лаврентьев сообщил суду, что участвует и в других делах по «Умному голосованию». В одном из них, по словам Лаврентьева, ответчик - председатель ИКМО «Смольнинское» Константин Пушкарев - отрицает те же доводы о системе Навального, которые в текущем деле поддерживает Хорунжий. Судья поинтересовалась в причинах такого расхождения. Хорунжий ответил, что председатель не отрицает доводы, а решил оставить все на усмотрение суда. Лаврентьев сообщил, что это неправда - он может доказать это протоколом судебного заседания. 

Представительница прокуратуры в ходе заседания заявила, что истец не представила надлежащие доказательства, которые подтверждают действительное искажение волеизъявления избирателей. 

Напомним, Колб на прошлых заседаниях утверждала, что «Умное голосование» Алексея Навального – это «информационно-агитационная система». Раз так, то проект должен находиться на российском сервере, а не иностранном, и не работать в «день тишины» и во время самого голосования, уверена экс-кандидатка. 

Также Колб заявила, что проект повлиял на трансформацию волеизъявления избирателей. В МО «Смольнинское» большинство мандатов получили кандидаты, предложенные «Умным голосованием». 

Представитель ответчика – избирательной комиссии МО «Смольнинское» - Всеволод Хорунжий соглашался с позицией Колб с первого заседания. По его словам, избиратели не знали кандидатов и голосовали по указке «Умного голосования». Избранные депутаты и их представители заявляли, что не оплачивали упоминание себя в рекомендация штаба Навального. Подробнее о ходе дела читайте в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова


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