Путин призвал МВД и Росгвардию укрепить доверие граждан и слаженно работать на митингах

Президент Владимир Путин во время церемонии присвоения высших воинских званий призвал руководство МВД не только повышать отчетные показатели, но и работать над укреплением доверия общества к полиции, передает РИА «Новости».

Росгвардии, заявил Путин, следует «действовать четко, слаженно» при работе на митингах, контроле за оборотом оружия и охране объектов инфраструктуры. ФСИН, в свою очередь, нужно обеспечить соблюдение законности в тюрьмах, в том числе «путем жесткого отбора и повышения качества подготовки сотрудников», сказал президент.

Ранее ВЦИОМ представил данные об отношении россиян к работе полиции. О своем доверии к полицейским своего региона заявили 54% опрошенных. По словам социологов, образ полицейского в сознании россиян скорее положительный: большинство респондентов из пар противоположных характеристик выбрали такие, как «опрятный», «сильный», «крепкий», «вежливый», «храбрый».

Полицейские порой сталкиваются с проблемами на работе. СК по Москве возбудил уголовное дело о взятке в отношении майора полиции, который попытался съесть полученные им деньги. Один из полицейских отказался признавать себя потерпевшим по делу о броске бутылки на акции протеста 27 июля в столице, он уволился из органов.