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9:21

Дела Егора Жукова и еще четырех фигурантов "московского дела" поступили в суд

фото ЗакС политика Дела Егора Жукова и еще четырех фигурантов "московского дела" поступили в суд

Уголовные дела студента ВШЭ Егора Жукова, Самариддина Раджабова, Никиты Чирцова, Павла Новикова, Владимира Емельянова поступили на рассмотрение столичных судов, пишет ТАСС. Всех, кроме Жукова, обвиняют в применении насилия к силовикам на несанкционированной акции протеста 27 июля. Студенту "Вышки" инкриминируют призывы к экстремизму.

Напомним, дело о "массовых беспорядках" Следственный комитет возбудил 30 июля. Так как акции протеста продолжались вплоть до конца лета, в деле постоянно появлялись новые фигуранты. Процесс не закончен и по сей день. Например, 14 октября в "московском деле" появились "свежие" лица: Владимир Емельянов, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай. На другой день также задержали Александра Мыльникова. В отношении всех мужчин суд избрал меру пресечения в виде ареста.

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10:57    
Всех путинских воров на нары, а лучше этапировать на сибирские лесоповалы и бесплатно на Родину поработать лет десять! Может тогда что-то в бестолковках и прояснилось бы...

10:31    
Для России европейский путь развитмя понятен и открыт. Азиатские же, "варианты", все какие-то мутные, запутанные, специфически закрученные на свои особенности. Никакого настолько "особого" пути, чтобы по-сути отличался от развития других стран Европы, у России нет. Это иллюзия. Чем раньше мы это осознаем, вслед за Петром Великим,тем лучше. "Московское дело" - следствие этих иллюзий во власти.

9:43    
Всех прозападных бунтовщиков на нары, а лучше этапировать на сибирские лесоповалы и бесплатно на Родину поработать лет десять! Может тогда что-то в бестолковках и прояснилось бы...

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