Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет россиян

В Министерстве строительства выступили с инициативой ремонтировать ветхие дома за счет граждан - до тех пор, пока они не будут признаны аварийными, уведомляют "Известия".

Речь идет о строениях с износом более 70% - именно для них могут быть созданы отдельные региональные программы капитального ремонта. Разработка данного направления предусматривается в новом законопроекте по расселению аварийного жилья. На данный момент инициатива проходит стадию обсуждения.

По задумке властей, в изношенных домах будут проводиться только те работы, которые позволят сделать это приемлемым для проживания и безопасным для жильцов.

На сегодняшний день официально в России насчитывается 25 млн квадратных метров ветхого жилья. По мнению экспертов, если речь идет о поддерживающем ремонте, то вряд ли взносы за капремонт ощутимо возрастут. Также имеется вероятность, что данный вклад будет бесполезным, так как обитателей ветхих домов проще расселить.

В Минстрое утверждают, что софинансирование для ремонта обветшавших домов может идти из регионального и муниципального бюджетов по решению местных властей. Сегодня данное предложение обсудят в Госдуме.