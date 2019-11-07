18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:51

Дела троих фигурантов "московского дела" объединили в одно, обвинив в коллективном насилии над силовиком

фото ЗакС политика Дела троих фигурантов "московского дела" объединили в одно, обвинив в коллективном насилии над силовиком

Дела троих новых участников "московского дела" - Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных - объединили в одно, прописав в нем отягчающее обстоятельство - совершение преступления группой лиц. Этой информацией поделился с "МБХ медиа" адвокат Эльдар Гароз.

"Им действительно вменяют „группу лиц“. По данной статье это будет отягчающим обстоятельством, а не квалифицирующим признаком. На приговор в их случае это будет влиять. Срок будет больше, чем если бы они по отдельности пнули бы росгвардейца. Мы считаем, что умысла не было на „группу лиц“. Но обвинение считает, что они одновременно этого росгвардейца потянули", - сообщил Гароз.

На сайте Мещанского суда Москвы также отображена информацию об объединении дел.

Напомним, дело о "массовых беспорядках" - позднее ставшее именоваться "московское дело" - Следственный комитет возбудил 30 июля. Так как акции протеста продолжались вплоть до конца лета, в деле постоянно появлялись новые фигуранты. Процесс не закончен и по сей день. Например, 14 октября в "московском деле" появились "свежие" лица: Владимир Емельянов, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай. На другой день также задержали Александра Мыльникова. В отношении всех мужчин суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9:21 Дела Егора Жукова и еще четырех фигурантов "московского дела" поступили в суд

6 ноября, 10:29 Мосгорсуд не стал лишать супругов Проказовых ребенка из-за участия в акции протеста

5 ноября, 11:30 Осужденный фигурант "дела 212" жалуется на отказ в медпомощи в СИЗО

5 ноября, 9:52 "Левада": Россияне охладели к Навальному, но фигурантам "московского дела" симпатизируют

3 ноября, 17:02 На Невском "яблочник" выступил против "диктатуры Путина", поддержав фигурантов "московского дела"

1 ноября, 13:24 СК передал дело студента ВШЭ Егора Жукова в прокуратуру

31 октября, 11:52 Фигуранту «московского дела» Баршаю рекомендовали психиатрическую экспертизу в стационаре

30 октября, 14:50 Силовики задержали ещё одного нового фигуранта "московского дела"

30 октября, 11:11 Суд заочно арестовал покинувшего РФ фигуранта "московского дела" Губайдулина

30 октября, 10:47 Депутаты ЗакСа от КПРФ Иванова и Ходунова подписались под "письмом трехсот"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:05    
11:17, 12:00  всех троллей, саш, насральных в парашу.

14:40    
Необходимо добиваться справедливого рассмотрения любого дела в суде, неважно - с политическими обстоятельствами, коммерческими или бытовыми. Нельзя забывать, что Россия - европейская страна, даже если она временно получила власть, которая готова ради собственной несменяемости идти на любые нарушения законов. Нельзя допускать, чтобы при наличии вины наказание было несоразмерным. Это неизбежно приводит к разрушению правового характера государства, к вырождению его в диктатуру или азиатскую деспотию. Народ в состоянии обуздать власть, забывшую своё место слуги.

13:52    
Сплошная ложь, кто же будет уважать эти так называемые правоохранительные органы. Кого они охраняют?

12:00    
Пора приучить всякую уличную шпану вроде этих фигурантов, что при всей нелюбви к власти, к правительству, к президенту даже замахиваться на представителей органов правопорядка запрещено. Даже замахиваться! А у нас "адвокатишки" [цензура]иганья начинают рассуждать, сильно или не очень ударили полицейского и очень больно ему было или не очень.

11:17    
Всех бунтовщиков на нары! А когда прозападные либерал-гомосеки устроят очередной шабаш в Москве? А то ОМОН премии получает ведь лишь за разгон дубинками ненавистников России...А скоро Новый год, детишкам правоохранителей подарки купить надо хорошо бы на премиальные...Навальный, собери свою шоблу идиотов на Сахарова, правоохранители ждут, руки онемели от безработицы...

11:07   Бордунов  
Ага. Долго готовились, сговаривались, тренировались. Потом, по предварительному сговору, потянули мента одновременно в разные стороны. Мент затрещал и испытал невыносимое страдание. В общем, очередное высасывание "дела". Позор.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
16:59 Гудков: Светова специально преследуют так, чтобы за него не вступались

16:55 Кремль не будет проверять заявление Кадырова, призывавшего "сажать" за оскорбления в интернете

16:37 Эсеры предлагают скорректировать бюджет в пользу благоустройства двух парков

16:25 Литва готовится к обмену шпионами с Россией

16:11 КГИОП предложили снять с охраны здание-памятник в Кронштадте   1

15:53 Сотни москвичей собрались на "народный импичмент" власти   5

15:49 Депутаты ЗакСа одобрили проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия

15:32 Муниципал: Милонов обескуражен тем, как скупо чествуют юбиляров муниципалы в Шушарах   1

15:14 В Петербурге восстановили деревянную дачу Громова XIX века   1

15:03 Росприроднадзор оштрафует администрацию Невского района, разрешившую стройку на свалке

14:36 Занимавшийся строительством "Крестов-2" экс-замглавы ФСИН Петербурга брал взятки в размере 700 млн рублей   1

14:03 Муниципал: Депутат Трошин перед началом заседания МО "Литейный округ" выступил с манифестом в поддержку ЛГБТ   6

13:52 УФАС нашло нарушения в рекламе недвижимости, авторы которой "не договаривают"

13:32 Роскомнадзор составил на "Мемориал" и его главу еще несколько протоколов   4

13:13 На Шлосберга подали в прокуратуру за оскорбление чувств верующих   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru