Дела троих фигурантов "московского дела" объединили в одно, обвинив в коллективном насилии над силовиком

Дела троих новых участников "московского дела" - Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных - объединили в одно, прописав в нем отягчающее обстоятельство - совершение преступления группой лиц. Этой информацией поделился с "МБХ медиа" адвокат Эльдар Гароз.

"Им действительно вменяют „группу лиц“. По данной статье это будет отягчающим обстоятельством, а не квалифицирующим признаком. На приговор в их случае это будет влиять. Срок будет больше, чем если бы они по отдельности пнули бы росгвардейца. Мы считаем, что умысла не было на „группу лиц“. Но обвинение считает, что они одновременно этого росгвардейца потянули", - сообщил Гароз.

На сайте Мещанского суда Москвы также отображена информацию об объединении дел.

Напомним, дело о "массовых беспорядках" - позднее ставшее именоваться "московское дело" - Следственный комитет возбудил 30 июля. Так как акции протеста продолжались вплоть до конца лета, в деле постоянно появлялись новые фигуранты. Процесс не закончен и по сей день. Например, 14 октября в "московском деле" появились "свежие" лица: Владимир Емельянов, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай. На другой день также задержали Александра Мыльникова. В отношении всех мужчин суд избрал меру пресечения в виде ареста.