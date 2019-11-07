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11:25

ГИК изучает предложения Шишлова и «Наблюдателей Петербурга» по анализу мунвыборов

фото ЗакС политика ГИК изучает предложения Шишлова и «Наблюдателей Петербурга» по анализу мунвыборов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия изучает письменные предложения уполномоченного по правам человека Александра Шишлова и «Наблюдателей Петербурга» по анализу прошедших муниципальных выборов. Об этом ЗАКС.Ру рассказал член ГИК Олег Зацепа.

- Мы их анализируем. Очно пока не встречались, но обязательно встретимся, выслушаем их, - сообщил Зацепа.

Его коллега от «Яблока» Ольга Покровская напомнила, что Горизбирком также просил членов комиссии представить свои материалы. По словам Покровской, она намерена обратить внимание ГИКа на случаи насилия во время кампании.  

- Есть вещи, которые я не в состоянии сделать. Например, если произошли случаи насилия, которые меня лично больше всего волнуют в этой ситуации. Когда представители участковых комиссий просто потворствовали деятельности спортивного вида граждан, которые оттесняли других. Нам говорят: «Это дело полиции», - нет, это дело избирательной комиссии сделать так, чтобы обеспечить равенство прав. Но я тут лично ничего не могу сделать, только собрать информацию. Дальше - дело комиссии, будет она заниматься такими вещами или нет, - сказала член ГИК.

Помимо этого Зацепа на заседании сообщил, что иски по расформированию трёх избирательных комиссий муниципальных образований уже направлены в суд. Ещё по одной ИКМО заявление планируют направить сегодня-завтра, уточнил член ГИК. 

Напомним, в конце октября Горизбирком представил анализ мунвыборов. Комиссия заявила, что намерена направить иски в суд по расформированию четырёх ИКМО: «Екатерингофский», «Коломяги», «Семеновский» и «Сергиевское». 

Центральная избирательная комиссия раскритиковала анализ ГИКа. Председатель ЦИК Элла Памфилова потребовала провести новую работу совместно с омбудсменом и «Наблюдателями Петербурга».

София Саттарова


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12:51         Саша  
Не люблю партию ЯБЛОКО, но в этом случае, считаю что они АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!!! Муниципальные выборы прошли мерзко. Те, кто их так организовал, действовали в интересах расшатывания стабильности в стране. Надо отправлять под суд и на лесоповал в мордовские лагеря тех, кто превращает эти никчёмные буржуазные выборы в способ подорвать доверие к государству. При гениальном Сталине выборы были всеобщим праздником, люди с радостью приходили голосовать за кандидатов от коммунистической партии, потому что понимали, что от их выбора зависит светлое будущее социалистического Отечества!!!

12:09   Бордунов  
Как только надо внести какую-нибудь смуту в любое дело, так как чёртики из табакерки выползают представители "яблока". Что депутаты, что члены комиссий, что "уполномоченный" делают своё  антироссийское дело, начатое в 90-х основателем партии и родившим "соглашение о разделе продукции". К счастью, хода оно не имело. Но многие уже не знают об этом  слепо, раскрыв рот, слушают их враньё.

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