18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:31

Кадыров считает, что за оскорбления в интернете следует "сажать"

фото ЗакС политика Кадыров считает, что за оскорбления в интернете следует "сажать"

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, беседуя с представителями среднего и малого бизнеса, отвлекся от темы и стал рассуждать о том, как следует поступать с теми, кто оставляет уничижительные комментарии в интернете.

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится", - цитирует Кадырова "Русская служба Би-би-си".

Он подчеркнул, что даже если "весь мир сгорит в синем пламени", даже если законы всех стран будут нарушены, он лично будет преследовать человека, задевшего его или любого другого гражданина честь.

"Клянусь священным Кораном, не оставим! Я приму любое наказание в этом мире. Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире. Надо этих людей [задевающих честь в интернете] выявлять. Надо, чтобы РОВД, спецслужбы, все молодежные организации взаимодействовали с главами районов и городов", - наказал Кадыров.

Напомним, Владимир Путин подписал закон о наказании за оскорбление власти 18 марта. С тех пор за "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:02   Бордунов  
11:51 Привет, Насральный. Следуй своему призыву, начни с себя. ....... ап стену.

15:56    
Призывы, угрозы убийства - это уголовное преступление.
Ну а всем, кому нравится Кадыровщина, лучше переехать поближе к своему кумиру - в Чечню

12:37   ЗАРА  
генерал кадыров НАШ ПРЕЗИДЕНТ

11:51   Бордунов  
Абсолютно правильная идея. Но для её реализации надо восстановить смертную казнь. И уничтожать не только "писак" в интернете, анонимно сеящих смуту и раздор, но  членов всяких организаций, занимающихся этим же не в интернете. Например, ФБК, провокационная лживая организация наносит больше вреда, чем оскорбления в интернете.

11:37    
Кадыров абсолютно прав! Может его сделаем Президентом России в 2024 году! Я "за"!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
16:59 Гудков: Светова специально преследуют так, чтобы за него не вступались

16:55 Кремль не будет проверять заявление Кадырова, призывавшего "сажать" за оскорбления в интернете

16:37 Эсеры предлагают скорректировать бюджет в пользу благоустройства двух парков

16:25 Литва готовится к обмену шпионами с Россией

16:11 КГИОП предложили снять с охраны здание-памятник в Кронштадте   1

15:53 Сотни москвичей собрались на "народный импичмент" власти   5

15:49 Депутаты ЗакСа одобрили проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия

15:32 Муниципал: Милонов обескуражен тем, как скупо чествуют юбиляров муниципалы в Шушарах   1

15:14 В Петербурге восстановили деревянную дачу Громова XIX века   1

15:03 Росприроднадзор оштрафует администрацию Невского района, разрешившую стройку на свалке

14:36 Занимавшийся строительством "Крестов-2" экс-замглавы ФСИН Петербурга брал взятки в размере 700 млн рублей   1

14:03 Муниципал: Депутат Трошин перед началом заседания МО "Литейный округ" выступил с манифестом в поддержку ЛГБТ   6

13:52 УФАС нашло нарушения в рекламе недвижимости, авторы которой "не договаривают"

13:32 Роскомнадзор составил на "Мемориал" и его главу еще несколько протоколов   4

13:13 На Шлосберга подали в прокуратуру за оскорбление чувств верующих   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru