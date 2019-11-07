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12:05

СК назначил либертарианцу Светову урологическую экспертизу

фото ЗакС политика СК назначил либертарианцу Светову урологическую экспертизу

Следователи решили, что либертарианец Михаил Светов, который является свидетелем по делу о развратных действиях (ст. 135 УК РФ), должен пройти урологическую экспертизу.

"Эта экспертиза должна показать, способен ли Михаил [Светов] к половому сношению или нет. Зачем это следователям, я не знаю. Это загадка для всех, учитывая, что события, о которых идет речь в уголовном деле, происходили семь лет назад", - поделился в беседе со Znak.com адвокат Светова Михаил Бирюков.

Накануне в ходе 12-часового допроса работники СК пытались выяснить, в какой период времени Светов познакомился со своей бывшей девушкой Анастасией, с которой тоже провели беседу.

"Следствие исходило из того, что Анастасии на момент начала отношений со Световым не было 16 лет. Но на самом деле отношения между ними возникли уже тогда, когда Анастасии исполнилось 16 лет. У самой Анастасии к Михаилу никаких претензий нет, сейчас они находятся в прекрасный дружеских отношениях", - сообщил Бирюков.

Адвокат либертарианца уточнил, что дело возбудили после поступившего от МИЦ "Известия" заявления в полицию.

"7 августа 2019 года кто-то из МИЦ „Известия“ обнаружил в сети Интернет фотографию [Михаила Светова в Instagram], после чего написал соответствующее заявление в правоохранительные органы", - подытожил Бирюков.

В ходе обыска в квартире Светова, который также прошел накануне, у Светова изъяли некий сервер. После либертарианца доставили на допрос в СК, который завершился лишь ночью.

Соратника поддержали петербургские члены Либертарианской партии, вышедшие с пикетами к Гостиному двору.

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16:59   Бордунов  
15:10 Его так не раз проверяли. Он думает, что это нормально и всем советует (понравилось, наверное).

15:10    
14:07 "проверят его на урологию через анал"? И вы относите себя к людям с нормальной сексуальной ориентацией?

14:07    
Надо Светова отправить на зону, где урки проверят его на урологию через анал!

14:04    
Смешно, если выяснят, что Светов - импотент. Посадить - не посадят, но опозорят на весь белый свет.

13:49    
Сексуальная тематика стала особо используемой в практике современных политических репрессий в России. В этом проступает не только специфика чисто путинского периода правления, но и наследие нацизма. Именно нацисты активно использовали в расовой пропаганде различные способы лживо опорочить объект своей ненависти - евреев, цыган или негров, как якобы сексуально невоздержанные, а значит - неполноценные расы. Современные фашисты используют опыт своих духовных предков в борьбе с оппозицией.

12:17    
Вся прозападная оппозиция в России - это наркоманы, гомосеки, педофилы, ВИЧ-заражённые, то есть те, кто впитал ГЛАВНЫЕ евро"ценности"-мерзости! И им совершенно не нужны парады 9 Мая в честь великой ПОБЕДЫ Советского народа над фашизмом, они рьяно борются лишь за парады ЛГБТ по всей России с привлечением детей!

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