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12:35

Новым главредом "Дождя" станет журналист Тихон Дзядко

фото ЗакС политика Новым главредом "Дождя" станет журналист Тихон Дзядко

Телеканал "Дождь" определился с кандидатурой на должность главного редактора: им станет журналист Тихон Дзядко, который сменит на этом посту Александру Перепелову.

"Это очень ответственная и важная для меня позиция, и я заранее признателен за доверие Наталье Синдеевой. Я надеюсь, что нам удастся сделать Дождь еще интереснее, разнообразнее и актуальнее", - сообщил Дзядко у себя в Facebook.

Последние несколько лет Дзядко работал заместителем главного редактора на телеканале RTVi, до этого он трудился на "Эхе Москвы" и в других СМИ.

Перепелова работала на "Дожде" с 2011 года продюсером утреннего эфира, а после ухода Романа Баданина в 2017-м заняла место главного редактора телеканала.

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16:26    
12-38 Вы правы. В 2015г. год работал  в ВАШИНГТОНЕ на УКРАИНСКОМ телеканале.

12:38    
Очередной русофоб-бандеровец, что ли?

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