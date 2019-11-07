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12:56

Максим Шевченко осудил "шовинистические" взгляды Путина на русский язык

фото ЗакС политика Максим Шевченко осудил "шовинистические" взгляды Путина на русский язык

Публицист и политический деятель Максим Шевченко критически откликнулся на недавнее выступление президента Владимира Путина, где последний утверждал, будто некие враждебные заграничные силы желают русскому языку зла и смерти, в связи с чем государство должно беречь и защищать титульное для себя наречие, в том числе административным путем.

"Судя по его высказываниям, Россия превращается в такое шовинистическое пространство. Я понимаю, что он не специалист в филологии, но не может быть язык фактором национальной безопасности, это абсурдная идея. Язык сам по себе свободная стихия. Русский язык свободен, хорошая поэзия не бывает под контролем государства. Полная ерунда", - заявил Шевченко на авторском YouTube-канале.

Шевченко представляется, что спичрайтеры подобными текстами сильно подставляют первое лицо в государстве, и, если язык все же превращен в фактор государственной безопасности, то это - "язык военного устава".

На встрече в рамках Совета по русскому языку Путин уверял его членов, будто язык подвергается козням и атакам со стороны не только маргиналов и "пещерных русофобов", но и неких враждебных националистов.

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16:49   Бордунов  
14:12 Привет, Насральный! Кому интересны симптомы твоих обид? На месте Сванидзе должен быть ты.

14:51         Саша  
При великом СТАЛИНЕ ни у кого не было необходимости бороться за чистоту русского языка. Сам Иосиф Виссарионович ГОВОРИЛ с АКЦЕНТОМ, но всегда правильно формулировал фразы. И весь советский народ понимал его речь, когда он обратился к нему: "Братья и сестры...".  Почему же Путину кажется, что его перестанет понимать народ?

14:12   Бордунов  
Этот "публицист" принял на свой счёт определение "пещерный русофоб". И обиделся. От обиды сфинктер расслабился и из тела "публициста" потекло его содержимое. Но обиделся он зря. У нас, у русских, на правду не обижаются.

13:59    
Шевченко бандеровец, что ли? Или жидомасонские корни? Так как очень часто гадит и на Россию, и на русский народ

13:35    
Шевченко абсолютно прав! Путин же выступил по РУССКОМУ языку с исключительно казарменных позиций, а не с позиций родного языка глубинного РУССКОГО народа, да и РОССИЙСКОГО! Действительно РУССКИЙ язык-один из факторов сохранения СВОБОДНОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ(!!!) России, РУССКОГО национального РАЗНООБРАЗИЯ, ЗАЛОГА ВЫЖИВАНИЯ русской нации!

13:09    
Шевченко - клоун! Сначала его слушали со страхом, а теперь - со смехом!! Даже Вишнневский на его фоне смотрится более серьезным политиком!!!

13:04    
Шевченко абсолютно неправ! Путин же выступил по РУССКОМУ языку с исключительно патриотических позиций, с позиций родного языка глубинного РУССКОГО народа, да и РОССИЙСКОГО! Действительно РУССКИЙ язык-один из факторов сохранения ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ(!!!) России, РУССКОЙ нации!

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