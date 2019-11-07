Смольный предложил петербуржцам подумать о переименовании "Новокрестовской" в "Зенит"

В администрации Петербурга решили провести опрос о резонности переименования станции городской подземки "Новокрестовская" в "Зенит".

Вопрос "Считаете ли вы целесообразным переименование станции метрополитена «Новокрестовская» в станцию «Зенит»?" допускает три варианта ответа - "да", "нет", "затрудняюсь ответить". Изыскание проводится вплоть до 21 ноября.

Ранее президент ФК "Зенит" Александр Медведев сообщил, что петербургским футболистам более по нраву вариант "Зенитовская". По заказу "Агентства социальной информации Санкт-Петербурга" даже был проведен соответствующий опрос, который показал, что выбор нового имени для "Новокрестовкой" поддерживают 44% респондентов.