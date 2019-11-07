18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:32

Роскомнадзор составил на "Мемориал" и его главу еще несколько протоколов

фото ЗакС политика Роскомнадзор составил на "Мемориал" и его главу еще несколько протоколов

Роскомнадзор решил составить на ПЦ "Мемориал" и его непосредственного руководителя Александра Черкасова еще по два протокола по закону об НКО-иноагентах (ч. 2 ст. 19.3 КоАП), поделился глава центра с "МБХ медиа".

Недовольство надзорного органа вызвало отсутствие маркировки "иностранный агент" в Twitter "Мемориала" и на странице группы "ВКонтакте".

"Два поста во „ВКонтакте“ и в Тwitter уже отмаркированны как надо, но ФСБ по Ингушетии составила документы [о нарушении] раньше. Четыре протокола, очевидно, будут суды и штрафы. Всего уже составлено 20 протоколов на правозащитный центр „Мемориал“, международный „Мемориал“ и их руководителей", - известил Черкасов.

Все протоколы были составлены после обращения в РКН подразделения ФСБ по республике Ингушетия. "Мемориал" и его филиалы за последние месяцы штрафовали по одной и той же статье КоАП уже шесть раз. Сумма штрафов накопилась внушительная - 1,4 млн рублей.

Примечательно, но на сайте организации и на её странице "ВКонтакте" везде указывается, что "4 октября 2016 года Минюст внес международный «Мемориал» в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:56    
14:02, 14:03, 14:55 Привет, Насральный!

14:55    
14:02 Бордунов, ты опять нализался ? Сколько можно водку пьянствовать ? Зачем гнать из России русофилов ? Плохо тебе, белочка вокруг запрыгала зелёными чёртиками?

14:03    
"Мемориал"-это прозападная клоака, помешанная на антисоветизме и русофобии,потому его надо срочно закрыть навсегда!

14:02      Бордунов  
Сколько можно "протоколить"? Пора гнать из России это сборище русофилов, педофилов и наркоманов!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
16:59 Гудков: Светова специально преследуют так, чтобы за него не вступались

16:55 Кремль не будет проверять заявление Кадырова, призывавшего "сажать" за оскорбления в интернете

16:37 Эсеры предлагают скорректировать бюджет в пользу благоустройства двух парков

16:25 Литва готовится к обмену шпионами с Россией

16:11 КГИОП предложили снять с охраны здание-памятник в Кронштадте   1

15:53 Сотни москвичей собрались на "народный импичмент" власти   5

15:49 Депутаты ЗакСа одобрили проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия

15:32 Муниципал: Милонов обескуражен тем, как скупо чествуют юбиляров муниципалы в Шушарах   1

15:14 В Петербурге восстановили деревянную дачу Громова XIX века   1

15:03 Росприроднадзор оштрафует администрацию Невского района, разрешившую стройку на свалке

14:36 Занимавшийся строительством "Крестов-2" экс-замглавы ФСИН Петербурга брал взятки в размере 700 млн рублей   1

14:03 Муниципал: Депутат Трошин перед началом заседания МО "Литейный округ" выступил с манифестом в поддержку ЛГБТ   6

13:52 УФАС нашло нарушения в рекламе недвижимости, авторы которой "не договаривают"

13:32 Роскомнадзор составил на "Мемориал" и его главу еще несколько протоколов   4

13:13 На Шлосберга подали в прокуратуру за оскорбление чувств верующих   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru