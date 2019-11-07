УФАС нашло нарушения в рекламе недвижимости, авторы которой "не договаривают"

Петербургские антимонопольщики признали неправоту компании "Петербургская недвижимость", которая размещает в социальных сетях вводящую в заблуждение информацию о ценах на жилье и на которую пожаловался один из граждан.

Мужчина занимался поиском квартиры в новостройке, и объявление, которое в конечном счете было "забраковано" антимонопольным органом, сулило ему "двушку" в ЖК "Статус" (Московский район) от 3 млн рублей. Однако, заинтересовавшись предложением и решив углубиться в детали, гражданин узнал по телефону, что речь идет о 3 млн рублей только в качестве первого взноса.

Таким образом, комиссия УФАС постановила, что ООО "Петербургская недвижимость", утаив существенную часть коммерческой информации, нарушило действующее законодательство о рекламе. Сообщается, что в течении года компании выпишут штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.