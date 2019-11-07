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14:36

Занимавшийся строительством "Крестов-2" экс-замглавы ФСИН Петербурга брал взятки в размере 700 млн рублей

фото ЗакС политика Занимавшийся строительством "Крестов-2" экс-замглавы ФСИН Петербурга брал взятки в размере 700 млн рублей

Следственный комитет окончил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко: его обвинили в получении взяток на сумму, превышающую 710 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Согласно материалам дела, Мойсеенко с марта 2010 года по август 2015 года неоднократно брал взятки от двух гендиректоров неназванных коммерческих структур за общее покровительство. По версии СК, своим подчиненным он поручал подписывать без задержек акты выполненных работ, а также оплачивать и выдавать авансы в начале каждого года в максимальном размере. Подобные действия, уверены в Следкоме, совершались и при строительстве СИЗО "Кресты-2", за которое отвечал Мойсеенко.

Дело Мойсеенко направили для утверждения обвинительного заключения.

В поле зрения правоохранительных органов бывший фсиновец попал в рамках дела о взятках от субподрядчика строительства "Крестов-2", компании "Петроинвест". Директор фирмы Руслан Хамхоков сотрудничал со следствием и в марте 2019 года получил условный срок.

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15:52    
В капиталистической России просто кругом одно ворьё! Вообще в буржуазной России есть хоть честный чиновник??? Вот уж действительно Сталина на них нет! А Путин слабак, совершенно не может навести порядок в стране!!!

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