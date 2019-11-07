Росприроднадзор оштрафует администрацию Невского района, разрешившую стройку на свалке

Росприроднадзор собирается привлечь к ответственности администрацию Невского района за выдачу разрешения на стройку в квартале СУН-16 на Дальневосточном проспекте на месте свалки, не ликвидированной еще с советских времен.

Проведенное надзорным ведомством расследование подтвердило, что нелегальное складирование мусора продолжается на территории квартала и по сей день. Экспертная лаборатория Росприроднадзора установила, что объединенные пробы отходов золоотвала относятся к IV и III классам опасности.

Районная администрация обязана была ликвидировать свалку до начала каких-либо строительных работ, однако по сей день никаких действий по устранению проблемы чиновники не предприняли.

При этом ранее Росприроднадзор уже выдавал предупреждение о необходимости вывезти мусор, однако предписание было проигнорировано.

Согласно постановлению городского правительства районные администрации обязаны ликвидировать несанкционированные свалки отходов по адресным программам, утверждаемым администрацией. Однако в программах за 2017, 2018 и 2019 годы уничтожать опасные грунты в квартале СУН-16 чиновники даже не планировали.

15 ноября Росприроднадзор определит сумму штрафной санкции.