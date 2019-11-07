Милонов обескуражен тем, как скупо чествуют юбиляров муниципалы в Шушарах

Петербургский депутат, представленный в Государственной думе и "опекающий" район Шушар, Виталий Милонов в ходе очередного визита в местный муниципалитет испытал смешанные чувства. С одной стороны, он выразил радость от возможности поздравить с юбилеями местных пожилых граждан, а с другой - неприятно удивился почти спартанской скромности, с которой мероприятие было обставлено. Впечатлениями политик поделился через Instagram-аккаунт.

"Удивил пустой стол. Такие мероприятия должны быть более душевными. Муниципалы обещали исправиться. Проверю", - анонсировал Милонов.

По случаю очередной годовщины большевистского переворота, пришедшейся на ту же дату 7 ноября, консервативный политик также отметился в социальной сети критическим замечанием в адрес ее главных действующих лиц Владимира Ленина и Льва Троцкого, пожелав им "у себя в аду" отмечать "день своей адской революции".

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