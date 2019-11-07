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15:53

Сотни москвичей собрались на "народный импичмент" власти

фото ЗакС политика Сотни москвичей собрались на "народный импичмент" власти

На Пушкинской площади в Москве в эти минуты проходит организованное "Левым фронтом" мероприятие под названием "народный импичмент путинизму и капитализму", формально приуроченное к 102 годовщине октябрьской революции. Несмотря на то, что вдохновитель акции Сергей Удальцов несколько недель подряд старательно зазывал выйти вместе с ним граждан самых разных взглядов, столичное мероприятие, судя по видеокартинке, не производит впечатления многочисленного: в кадр попадает не более 500 человек.

"Если даже шаман идет изгонять духов в Москву, значит, дело у них плохо. Мы скоро увидим с вами такие события, когда сомкнутся на улицах и левые, и либералы, и националисты, и все честные люди. Если на улицах соберутся сотни тысяч, то тогда этот народный импичмент реализуется на практике, а пока - предупреждаем", - сказал в начале митинга-шествия Удальцов.

Самому ему по причине судимости участвовать непосредственно в митинге и шествии нельзя, поэтому он не стал приближаться к своим сторонникам с красными флагами.

На площади ораторы, используя микрофон, ругают власть за безответственную и расточительную, с их точки зрения, внешнюю политику, финансовую помощь дальним странам, таким, как Саудовская Аравия, и за пренебрежение интересами собственных пенсионеров, а также стыдят капиталистов офшорами. Слышны советские революционные песни.

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16:37   Бордунов  
Гражданам ремпект!
16:06 Привет, Насральный. Все везде свои мерещатся? Как ни назовись, а петушиная натура все равно проклюнется.

16:23    
Поздравляю всех со 102-й годовщиной Великой Октябрьской Социалистической революцией!!! Дело ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА на свершение социалистической революции, установление власти трудового народа(ДП), построение социализма и др. должно жить и побеждать! Крайне далеки от него Удальцов, Зюганов и мн.другие под красными флагами, тотально предавшие марксизм-ленинизм!

16:22   Игорь  
Было ж время – власть жила без страха.
Жила без страха вся почти страна!
Целители союзного размаха
Лечили всех какого-то рожна.
Никто не насаждал нам вертикали,
Давали установку на добро,
Все жидкости бесплатно заряжали,
Кто ставил банки, кто-то и ведро.
Астрологи, шаманы, экстрасенсы
Всем помогали перестроить всё
И достигать при этом благоденства, -
Берите все, кто сколько унесёт.
Кому-то становилось, точно, лучше…
Как будто с плеч свалился некий груз.
Потом волхвы собрались как-то в пуще
И рассосался сразу весь Союз.
Вот ждут опять сегодня россияне
Кто же придет опять, куда с добром?!..
Ждут те, кто сам совсем не хочет сани,
Возить на горку, но делить потом.

16:18    
Восхищает словосочетание "импичмент капитализму". Что-то вроде "нынешнее поколение будет жить при коммунизме". Учитывая население Москвы и средний процент идиотов, на сборище должно бы быть народу поболе 500 человек. Видимо, остальным надоело шляться по таким мероприятиям, а денег на оплату массовки у этого зазывалы нет.

16:06   Бордунов  
В перечне "смыкающихся" уголовничек забыл упомянуть петушков (ему это близко) и вообще всё лгбт-сборище. Без них комплект неполный.

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