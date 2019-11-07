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15:49

Депутаты ЗакСа одобрили проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа одобрили проект объединенных зон охраны объектов культурного наследия

Рабочая группа Законодательного собрания по выработке концепции сохранения исторического центра одобрила проект об охранных зонах. Решение принято на заседании группы 7 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Согласно документу, количество зон охраны объектов культурного наследия увеличено. В частности, новые зоны появились в Невском, Курортном и Выборгском районах. 

Рабочая группа намерена продолжить работу по зонам охраны. Депутаты решили рекомендовать комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры представить техническое задание нового проекта к 1 октября 2020 года. 

 

София Саттарова

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