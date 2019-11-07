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7 ноября, 16:59

Гудков: Светова специально преследуют так, чтобы за него не вступались

фото ЗакС политика Гудков: Светова специально преследуют так, чтобы за него не вступались

Обыски у лидера либертарианцев Михаила Светова, вызов его на допрос и формально выбранная для этого причина вызвали тревогу у другого представителя оппозиции, Дмитрия Гудкова, которому начавшийся сценарий и его оформление внушают пессимизм. Как бы ни закончился сюжет со Световым, лидер Партии перемен настаивает на том, чтобы сегодня твердо и без оговорок называть происходящее в чистом виде политическим преследованием.

"Воспоминания о 2012 годе, «урологическая экспертиза» – это все новая маска для старых репрессий. Замарать, унизить, чтобы вступаться было неловко, неприлично, как с наркотиками у Голунова. Правда, даже этого власть не может сделать и тем же ночным допросом показывает, как шьёт все белыми нитками", - отметил он в своем Facebook.

При этом Гудков признается, что с либертарианцем у него бывают достаточно серьезные и принципиальные разногласия.

Поводом для визита силовиков к Светову стал его пост в давно не ведущемся Instagram, датирующийся семилетней давностью. В опубликованном откровенном изображении возлюбленной Светова государство усмотрело признаки развратных действий, что наказывается уголовной статьей. 7 ноября Светова отпустили из СК, назначив ему урологическую экспертизу. Накануне, 6 ноября, петербуржцы поддержали политика пикетами.

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7 ноября, 18:11    
17:27 Не тяните на Бордунова, г-н Насральный.

7 ноября, 17:27   Бордунов  
Тревожится Дмитрий, и правильно делает. Как говорил киногерой, "посодют тебя, а ты не воруй". Так и Дмитрию надо не иметь дело с наркотой, не заниматься педофилией, не провоцировать общественные беспорядки, помнить, кто и где дал ему все блага, которыми он по полной пользуется, не заниматься антироссийской проплаченной деятельностью - и можно не тревожиться.

7 ноября, 17:26   Бордунов  
17:17 Саша, отсоси Светову! Если дососешься до эрекции, то он окажется на нарах и твоя заветная мечта осуществится!
Соглашайса!

7 ноября, 17:23    
17:17 А тебя в парашу, русофоб и гомосек.

7 ноября, 17:22   Бордунов  
Самый верный результат экспертизы выявит минет следователя Светову.

7 ноября, 17:17    
Русофоба и педофила Светова на нары!

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