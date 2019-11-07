В Китае детям запретили проводить за компьютером более 1,5 часов в день

Китайским детям официально запретили играть в видеоигры по ночам, а время, которое им разрешено проводить за компьютером днем, огранили полутора часами, информирует агентство "Синьхуа".

По будням потратить 1,5 часа на игры можно будет с 08:00 до 22:00. В выходные запрет более "либерален" и перед монитором разрешается провести не больше трех часов. Кроме того, согласно новым правилам, дети до 16 лет не смогут потратить больше 200 юаней в месяц (около 2 тысяч рублей) на покупки в онлайн-играх. Для подростков старше 16 лет ограничение лимитируется 400 юанями (около 4 тысяч рублей).

В Главном управлении по делам прессы и издательств КНР, издавшем правила, отмечают, что они помогут бороться с детской зависимостью от игр и будут способствовать росту успеваемости школьников.

На сайтах онлайн-игр детей обяжут регистрироваться под своими реальными именами. Контролировать соблюдение правил положено родителям, а также на компаниям-разработчикам, которые, в случае выявления каких-либо нарушений, могут лишиться лицензии.