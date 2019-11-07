Активисты Шиеса получили письменное требование освободить еще один пост

Экоактивисты, около года базирующиеся в районе станции Шиес и пытающиеся сопротивляться возведению на местности "экотехнопарка", рассказали о том, что полиция и ЧОП развесили по территории новые уведомления. Их текст содержит требование освободить от протестующих и вагончиков их постоянного пребывания пост под названием "Ленинград". Формальная причина - работы "по разработке проекта рекультивации участка". Крайний срок - 18 ноября.

Активисты убеждены, что это "липа", что они имеют полное право находиться на месте и и не мешают никаким работам, о чем говорится в сообществе "Поморье - не помойка".

"Очевидно, что «мусорная мафия» не собирается мириться с таким настроением северян. Мы призываем всех участвовать в вахте на Шиесе, чтобы спасти наше будущее!", - сформулировали свою реакцию на очередные притеснения северяне.

В октябре силовики вынудили активистов удалиться с поста "Переправа", ближнего к реке Вычегда, через которую подрядчик, строящий полигон, завозит горючее. Примечательно, что тогда у экозащитников изъяли вагончик, в котором они спасались от холодов.