18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

7 ноября, 17:55

В молодежи патриарха больше всего расстраивает любовь к интернету и нелюбовь к Отечеству

фото ЗакС политика В молодежи патриарха больше всего расстраивает любовь к интернету и нелюбовь к Отечеству

На съезде возглавляемого патриархом Кириллом Общества русской словесности глава РПЦ обозначил самые актуальные нравственные проблемы, связанные с подрастающим поколением. В своем выступлении основной акцент он сделал на двух бедах: дефиците подлинного патриотизма и разрушительном влиянии интернета, которые, как ему представляется, прочно взаимосвязаны.

По наблюдениям главного православного в стране, уже "не одно поколение молодёжи... не отличается сознательной любовью к своему Отечеству", и проявляется это, в частности, в том, что их устремления и чаяния связаны с комфортной жизнью за границей.

Источник этих печальных для него настроений - в идеологическом влиянии интернета, от которого должна "прививать" школа, знакомя "с наследием наших выдающихся соотечественников, давая реальные примеры следования долгу и призванию, самоотверженного служения Отечеству, деятельного добра и милосердия, счастливого и праведного супружества".

Ранее Кирилл предрекал интернету поглощение "антихристом".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


7 ноября, 23:22   гундяй  
ну создавайте условия и не относитесь к людям как к собакам и будут смотреть не туда, а сюда, инет то тут причем...

7 ноября, 22:06    
Каждый вякнул свое, а по теме и сказать ничего не можете. А детишки растут слабовольными и хилыми, без корней, но, зато, в интернете. Т.е. реально в глубоком анусе,как и сказал 18-42.

7 ноября, 21:16    
Отчего же патриарха не беспокоит разлагающее влияние на молодежь и всё остальное население многолетней работы телеканалов, финансируемых путинским правительством?

7 ноября, 21:03    
он похоже вообще не в курсе, как молодежь относится к попам и их ветхозаветной дремучести...поп гундяев еще больше бы расстроился...

7 ноября, 18:43    
18-24 Почему "будет" ? Он уже сейчас в  раю. В земном. Судьбу его потом нам не дано знать и решать.

7 ноября, 18:24    
зато гундя будет в раю а молодежь в ЖОПЕ

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
7 ноября, 21:42 Ходунова: Задержанных на акции КПРФ отпустили после вмешательства Зюганова   1

7 ноября, 20:55 Михаил Светов: Моя любовь к России - для власти самый страшный грех   3

7 ноября, 20:23 Лимонов видит Пескова преемником Путина   2

7 ноября, 19:59 Бортко: Задержание Ходуновой - вопиющее нарушение демократических основ   3

7 ноября, 19:59 Невзоров посоветовал Путину "не смешить" людей своими мыслями о русском языке   3

7 ноября, 19:29 Депутата ЗакСа Ходунову задержали во время шествия КПРФ   5

7 ноября, 19:28 СМИ: Пакистан вернет России советский долг в 93 млн долларов

7 ноября, 18:58 Петербургские либертарианцы подали заявку на митинг в поддержку Светова   1

7 ноября, 18:48 В Петербурге открыли фармацевтический завод, начавший строиться ещё при Матвиенко

7 ноября, 18:30 Дружинную организацию в Кудрово признали самой эффективной в Ленобласти   1

7 ноября, 18:23 В Москве ЛГБТ-активистов оштрафовали за пикет в поддержку геев у представительства Чечни   4

7 ноября, 17:55 КГИОП анонсировал "тотальную инвентаризацию" исторических домов   1

7 ноября, 17:55 В молодежи патриарха больше всего расстраивает любовь к интернету и нелюбовь к Отечеству   6

7 ноября, 17:31 Активисты Шиеса получили письменное требование освободить еще один пост

7 ноября, 17:25 В Китае детям запретили проводить за компьютером более 1,5 часов в день

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru