КГИОП анонсировал "тотальную инвентаризацию" исторических домов

В грядущем году в Северной столице приступят к "тотальной инвентаризации" исторических домов, расположенных в центре города, известил заместитель руководителя Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников Алексей Михайлов в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству, которое прошло сегодня в Заксобрании.

Как пишет 78.ru, Михайлов сообщил, что данная инициатива одобрена главой КГИОП Сергеем Макаровым.

Благодаря инвентаризации чиновники смогут понять, в каком состоянии пребывают дома, какие нуждаются в ремонте, какие следует признать историческими, а какие, наоборот, исключить из списка таковых.

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