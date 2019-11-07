18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:23

В Москве ЛГБТ-активистов оштрафовали за пикет в поддержку геев у представительства Чечни

фото ЗакС политика В Москве ЛГБТ-активистов оштрафовали за пикет в поддержку геев у представительства Чечни

Мещанский райсуд Москвы решил, что ЛГБТ-активисты Аглая Шатова, Полина Симоненко и Олег Калинин нарушили правила поведения митингов (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) на акции в поддержку преследуемых в Чечне геев, прошедшую у стен представительства республики, передает "МБХ медиа".

Ранее аналогичная участь постигла и других участниц мероприятия - Эвелину Козлову и Анастасию Резюк.

Напомним, 11 октября активисты вышли с пикетами к столичному представительству Чечни. В руках они держали плакаты, на которых было написано: "В Чечне убивают и пытают за гомосексуальность. Где уголовные дела?", "Горжусь сообществом, стыжусь государства". Почти сразу полиция стала задерживать людей, в том числе не имеющих отношения к акции.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


21:59   Толян  
В Саудовскую Аравию на перевоспитание "заднеприводных" нужно отправлять.

21:54    
18-35
Саша, ты крымский козёл.

18:35   Саша  
Как уже эти гомосеки достали, о которых постоянно пишет данный сайт... А столько значимых событий в мире, России, Питере...К примеру, сегодня официально объявлено, что ПЕРВЫЙ(!!!!!!) комфортабельный поезд из Петербурга в Севастополь(Крым) отправится в 14 часов 23 декабря!!!!!!!!!!!!! Все на отдых в Крым! Встречаем Новый 2020 год на берегах Чёрного моря под крымские вина, шампанское и местные фрукты!

18:32    
Если в Чечне действительно делают с гомиками то, что написано, то, по старой доброй традиции, этот положительный опыт необходимо срочно распространить на всю страну. Озабоченных этой темой и постоянно о ней пишущих(пример - бодрунов) отправлять в Чечню в трудовые лагеря.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
21:42 Ходунова: Задержанных на акции КПРФ отпустили после вмешательства Зюганова   1

20:55 Михаил Светов: Моя любовь к России - для власти самый страшный грех   2

20:23 Лимонов видит Пескова преемником Путина   2

19:59 Бортко: Задержание Ходуновой - вопиющее нарушение демократических основ   3

19:59 Невзоров посоветовал Путину "не смешить" людей своими мыслями о русском языке   3

19:29 Депутата ЗакСа Ходунову задержали во время шествия КПРФ   4

19:28 СМИ: Пакистан вернет России советский долг в 93 млн долларов

18:58 Петербургские либертарианцы подали заявку на митинг в поддержку Светова   1

18:48 В Петербурге открыли фармацевтический завод, начавший строиться ещё при Матвиенко

18:30 Дружинную организацию в Кудрово признали самой эффективной в Ленобласти   1

18:23 В Москве ЛГБТ-активистов оштрафовали за пикет в поддержку геев у представительства Чечни   4

17:55 КГИОП анонсировал "тотальную инвентаризацию" исторических домов   1

17:55 В молодежи патриарха больше всего расстраивает любовь к интернету и нелюбовь к Отечеству   6

17:31 Активисты Шиеса получили письменное требование освободить еще один пост

17:25 В Китае детям запретили проводить за компьютером более 1,5 часов в день

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru