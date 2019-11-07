Дружинную организацию в Кудрово признали самой эффективной в Ленобласти

Лучше всех дружинников, действующих на территории Ленинградской области и призванных помогать полицейским, со своими обязанностями справляется дружинная организация города Кудрово, говорится на официальном сайте регионального правительства.

Состоящая из 30 человек, команда из петербургской агломерации поучаствовала за 2018 год в 70 уличных рейдах совместно с полицейскими, а также помогла муниципалам с охраной общественной безопасности на 25 уличных праздниках и досуговых мероприятиях.

В качестве наград победители получили оргтехнику и именные часы.

Всего в Ленобласти действует 85 народных дружин. Как минимум одной такой организацией покрыт каждый муниципальный район.