В Петербурге открыли фармацевтический завод, начавший строиться ещё при Матвиенко

Новый научно-технологический центр фармацевтической компании "ПОЛИСАН" появился на просторах города на Неве, сообщили в пресс-службе Смольного.

На церемонии присутствовал вице-губернатор Евгений Елин, напомнивший, что объем инвестирования в комплекс составил более 4,5 млрд рублей, а первая очередь завода начала строиться еще при экс-губернаторе Петербурга Валентине Матвиенко.

В центре будут проводиться обучающие семинары по управлению процессами для сотрудников профильных комитетов Смольного, благодаря чему чиновники получат возможность теснее кооперироваться с представителями сферы фармацевтики.

В кластер входят 150 компаний и 30 научно-исследовательских организаций и вузов. В здании с нуля можно будет собрать определенное медицинское средство. Центр находится на одной территории с фармацевтическим заводом, что позволит его сотрудникам внедрять собственные разработки и масштабировать их.

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