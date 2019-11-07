Петербургские либертарианцы подали заявку на митинг в поддержку Светова

Поддержавшие накануне, 6 ноября, преследуемого государством лидера Либертарианской партии Михаила Светова одиночными пикетами, его петербургские единомышленники решили не останавливаться на достигнутом и отправили в городскую администрацию заявку. В ней они уведомляют чиновников о намерении провести вечерний митинг 18 ноября на площади Ленина. Об этом сообщил заявитель Денис Луговский, соратник Светова и по совместительству депутат муниципального совета МО «Литейный округ».

Ранее к Светову домой явились сотрудники Следственного комитета. Причиной для столь серьезного к нему внимания был назван пост в Instagram семилетней давности с откровенной фотографией девушки Светова, в чем государство усмотрело признаки нарушения "развратной" статьи 135 УК РФ. Побывав на допросе 7 ноября, Светов теперь должен будет пройти урологическую экспертизу.

Лидер незарегистрированной Партии перемен Дмитрий Гудков не верит официально заявляемым мотивам СК, считая происходящее со Световым полностью политической расправой, причем в нарочито унизительном оформлении.

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