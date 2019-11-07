СМИ: Пакистан вернет России советский долг в 93 млн долларов

Сумма в 93,5 млн долларов, данная взаймы Советским союзом Пакистану в эпоху перестройки, с большой вероятностью может быть в ближайшее время возвращена правопреемнице СССР России, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на англоязычное издание The Express Tribune.

По сведениям газеты, соответствующее поручение получил от своего правительства пакистанский посол. Произойти судьбоносное событие должно в течение ближайших трех месяцев.

Источники англоязычного медиа называют в качестве причины этого поступка стремление обеих сторон привлечь на пакистанский рынок российские инвестиции. Называется даже сумма - порядка 8 млрд долларов.

Отметим, что последним резонансным событием, связанным с "заемщиками" России, стал саммит в Сочи с участием глав всех африканских стран. На встрече президент Владимир Путин объявил о том, что Россия простила этим государствам суммарно порядка 20 млрд долларов долгов.