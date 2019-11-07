18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:28

СМИ: Пакистан вернет России советский долг в 93 млн долларов

фото ЗакС политика СМИ: Пакистан вернет России советский долг в 93 млн долларов

Сумма в 93,5 млн долларов, данная взаймы Советским союзом Пакистану в эпоху перестройки, с большой вероятностью может быть в ближайшее время возвращена правопреемнице СССР России, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на англоязычное издание The Express Tribune.

По сведениям газеты, соответствующее поручение получил от своего правительства пакистанский посол. Произойти судьбоносное событие должно в течение ближайших трех месяцев.

Источники англоязычного медиа называют в качестве причины этого поступка стремление обеих сторон привлечь на пакистанский рынок российские инвестиции. Называется даже сумма - порядка 8 млрд долларов.

Отметим, что последним резонансным событием, связанным с "заемщиками" России, стал саммит в Сочи с участием глав всех африканских стран. На встрече президент Владимир Путин объявил о том, что Россия простила этим государствам суммарно порядка 20 млрд долларов долгов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
21:42 Ходунова: Задержанных на акции КПРФ отпустили после вмешательства Зюганова   1

20:55 Михаил Светов: Моя любовь к России - для власти самый страшный грех   2

20:23 Лимонов видит Пескова преемником Путина   2

19:59 Бортко: Задержание Ходуновой - вопиющее нарушение демократических основ   3

19:59 Невзоров посоветовал Путину "не смешить" людей своими мыслями о русском языке   3

19:29 Депутата ЗакСа Ходунову задержали во время шествия КПРФ   4

19:28 СМИ: Пакистан вернет России советский долг в 93 млн долларов

18:58 Петербургские либертарианцы подали заявку на митинг в поддержку Светова   1

18:48 В Петербурге открыли фармацевтический завод, начавший строиться ещё при Матвиенко

18:30 Дружинную организацию в Кудрово признали самой эффективной в Ленобласти   1

18:23 В Москве ЛГБТ-активистов оштрафовали за пикет в поддержку геев у представительства Чечни   4

17:55 КГИОП анонсировал "тотальную инвентаризацию" исторических домов   1

17:55 В молодежи патриарха больше всего расстраивает любовь к интернету и нелюбовь к Отечеству   6

17:31 Активисты Шиеса получили письменное требование освободить еще один пост

17:25 В Китае детям запретили проводить за компьютером более 1,5 часов в день

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru