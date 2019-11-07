Депутата ЗакСа Ходунову задержали во время шествия КПРФ

Полиция Петербурга задержала нескольких участников традиционного шествия КПРФ, посвященного годовщине Октябрьской революции. Среди отправленных в автозак оказалась и депутат Законодательного собрания Ольга Ходунова.

Петербургскому отделению КПРФ не удалось в этом году получить согласование Смольного на проведение мероприятия. Партия решила провести прогулку едномышленников по набережной и встречу с депутатами у крейсера "Аврора", которая была запланирована на 20:00.

Однако еще с семи часов вечера полиция начала задерживать участников мероприятия, ссылаясь на то, что акция не была согласована с властями города. Депутат ЗакСа и первый секретарь петербургского горкома КПРФ Ольга Ходунова попыталась выяснить у правоохранителей, почему они отправили в автозаки участников мирного шествия. Силовики ничего ей объяснять не стали и вскоре, взяв парламентария под руки, задержали и ее.

фото: КПРФ

Тем временем, акция продолжается. Участники мероприятия скандируют "Да здравствует Великая Октябрьская революция! Ура!", а также провожают криками "Позор!" силовиков, приближающихся к гражданам с красными флагами, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

фото: ЗАКС.Ру

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