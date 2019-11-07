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19:29

Депутата ЗакСа Ходунову задержали во время шествия КПРФ

фото ЗакС политика Депутата ЗакСа Ходунову задержали во время шествия КПРФ

Полиция Петербурга задержала нескольких участников традиционного шествия КПРФ, посвященного годовщине Октябрьской революции. Среди отправленных в автозак оказалась и депутат Законодательного собрания Ольга Ходунова

Петербургскому отделению КПРФ не удалось в этом году получить согласование Смольного на проведение мероприятия. Партия решила провести прогулку едномышленников по набережной и встречу с депутатами у крейсера "Аврора", которая была запланирована на 20:00.

Однако еще с семи часов вечера полиция начала задерживать участников мероприятия, ссылаясь на то, что акция не была согласована с властями города. Депутат ЗакСа и первый секретарь петербургского горкома КПРФ Ольга Ходунова попыталась выяснить у правоохранителей, почему они отправили в автозаки участников мирного шествия. Силовики ничего ей объяснять не стали и вскоре, взяв парламентария под руки, задержали и ее. 

0N3T96sYRnM.jpg (234 KB)фото: КПРФ

Тем временем, акция продолжается. Участники мероприятия скандируют "Да здравствует Великая Октябрьская революция! Ура!", а также провожают криками "Позор!" силовиков, приближающихся к гражданам с красными флагами, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

photo_2019-11-07_19-47-18.jpg (82 KB)фото: ЗАКС.Ру


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23:57    
Разница между питерскими сталинистами из КПРФ и сталинистами из НОДа и ПВО, вроде здешнего дурачка "Саши", который подписывается теперь "Бордунов", в том, что они не лижут зад олигархическому режиму Путина, который всё более приобретает фашистский оттенок.

22:30     Бордунов  
Слившимся в экстазе с врагами России краснопузым и подписавшим антироссийское сионистское письмо300 только в автозаке место.

22:26    
22-13 Абсолютно верно. Почему только раньше миндальничали с "шестовиками" - непонятно. Надоели и те и эти.

22:13   Бордунов  
"Путин призвал МВД и Росгвардию укрепить доверие граждан и слаженно работать на митингах"
https://www.zaks.ru/new/archive/view/194310
Вняли призыву.

19:46    
КПРФ, тотально предавшая марксизм-ленинизм, пролетариат идр., приближается к своему логическому концу-развалу и исчезновению, что произошло ранее и с предателями европейских компартий, Украины и тд.

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