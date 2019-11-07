Михаил Светов: Моя любовь к России - для власти самый страшный грех

Лидер Либертарианской партии Михаил Светов, в эти дни узнавший о том, что является свидетелем по уголовному делу о развращении малолетних, на фоне бурно развивающихся с ним событий дал актуальное интервью "Медузе". В нем он выразил убежденность: его преследуют за его лекционный тур по стране, привлекающий и "пробуждающий" молодежь в городах. Светов полагает, что власть мстит ему за то, что сама "прозевала" популярность его идей, теперь уже поздновато мешать идеям - а значит, нужно хотя бы для удовольствия расправиться с их источником. Кроме того, неудобен он еще и тем, что его невозможно переманить на свою сторону.

"С оппозиционером, который просто хочет во власть, можно договориться — и грабить страну вместе с ним. Я же объясняю людям, как должно выглядеть общество, которое не дает кристаллизоваться сильной номенклатуре. Этого боятся больше всего", - объяснил Светов.

Версию о том, что его могут привязать к "делу ФБК" и вообще преследуют из-за союзничества с Алексеем Навальным, он отметает.

"Нас объединяет только независимость и любовь к России. С точки зрения действующей власти это самый страшный грех", - рассудило лицо российского либертарианства.

Уезжать, пока не поздно, политик решительно не собирается, напомнив, что не для того сюда возвращался из Японии, где вполне благополучно работал до 2016 года: "я еще поборюсь за Россию — и надеюсь, что Россия будет бороться за меня".

Дело заведено из-за поста 2012 года в Instagram Светова с якобы компрометирующим содержанием. Из-за этого силовикам в начале ноября семь лет спустя понадобилось его обыскивать, допрашивать и назначать урологическую экспертизу.