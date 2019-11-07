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21:42

Ходунова: Задержанных на акции КПРФ отпустили после вмешательства Зюганова

фото ЗакС политика Ходунова: Задержанных на акции КПРФ отпустили после вмешательства Зюганова

Депутат Законодательного собрания Ольга Ходунова и другие задержанные на традиционном шествии КПРФ в честь годовщины Великой Октябрьской революции были отпущены из 18-го отдела полиции без протоколов. Как рассказала ЗАКС.Ру сама Ходунова, освобождению поспособствовал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

В 18-м отделе полиции Петроградского района вместе с Ходуновой оказались еще 9 человек. 

- Безобразие! Сажали в автозак без оснований просто идущих по тротуару людей, - рассказала ЗАКС.Ру лидер петербургских коммунистов. - Когда я начала выяснять, за что они людей задерживают, они сказали: "Мы вам сейчас припишем препятствие сотрудникам полиции". На тот момент они не знали, что я депутат Законодательного собрания. Потом я представилась. Они и меня взяли. Отрывали меня от машины, выламывая руки. 

В отделе полиции депутату и другим участникам акции также не стали объяснять причины задержания и не предъявили обвинений. У всех доставленных в отдел забрали документы. 

- У меня забрали паспорт и депутатское удостоверение. Вернули через полчаса. Никто не извинился перед нами. Сказали: "Вы можете быть свободны". Насколько я знаю, в этот процесс включился Геннадий Андреевич Зюганов. Освободили нас после вмешательства лидера партии, - заявила Ольга Ходунова.

Случившееся она оценивает как "полицейский произвол" и "нарушение конституционных прав". "У нас даже не было шествия. Просто люди шли по городу. Получается, что людям нельзя ходить по городу в праздник", - удивляется депутат.  

Напомним, городская администрация отказалась согласовывать традиционную акцию КПРФ в честь 7 ноября. Вместо шествия к крейсеру "Аврора" коммунистам предложили прогуляться в Удельном парке. Партия отказалась от этого варианта и пригласила своих сторонников на прогулку и встречу с депутатами. Задержания начались сразу после старта мероприятия. Ходунова оказалась в числе первых задержанных. Позже в автозаки отправили еще около десятка людей с красными флагами и без. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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22:47    
Какая разница - депутат или нет ? Помы равны перед законом. Вмешательство Зю - наглое попрание основ демократии, телефонное право вне закона. Или наглость коммунистов неизживаема?

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