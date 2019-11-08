Неудавшийся праздник КПРФ с фейерверком, задержаниями, песнями и «запрещенными» флагами

Петербургское отделение КПРФ несмотря на отказ Смольного согласовывать акцию решило все же прогуляться 7 ноября по Петровской набережной и возложить цветы у крейсера «Аврора» в честь годовщины Октябрьской революции. Однако праздник пошел не по плану: полиция заявила, что мероприятие и флаги КПРФ «незаконны», и задержала более 10 человек. В их числе - депутат Законодательного собрания Ольга Ходунова. Боевой дух коммунистов это не сломило. Они дошли до «Авроры», возложили цветы и пели песни, рядом с задерживающими их полицейскими. Посетил коммунистическую прогулку и ЗАКС.Ру.





Гулять теперь тоже запрещено

КПРФ ежегодно 7 ноября проводит акцию в честь годовщины Октябрьской революции. Раньше власти города ее всегда согласовывали, но с прошлого года в Петербурге новые порядки. В ноябре 2018 года акцию коммунистов впервые не согласовали, но она прошла спокойно: люди дошли до крейсера «Аврора» и возложили цветы. В том году задержаний не было, но в 2019 году, видимо, петербургская власть шествия не жалует.

В мае текущего года общедемократическую колонну на мирном шествии 1 мая жестоко разогнали, а в автозаках оказалось более 60 человек. Спустя полгода городские власти решили удивить задержаниями на другом традиционном шествии – в честь годовщины Октябрьской революции.

КПРФ пригласила сторонников на прогулку от Санкт-Петербургского государственного морского технического университета до «Авроры», где планировалось возложить цветы. Сбор желающих назначили на 19:00, а начало прогулки - на 19:30. Однако, уже в восьмом часу часть колонны выдвинулась к крейсеру. Когда коммунисты прошли здание аппарата полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, начались задержания, рассказал ЗАКС.Ру участник прогулки Владислав Карлов. По его словам, первыми в автозаки отправились люди с флагами КПРФ и «Левого фронта».

Задерживать людей начали без оснований и без объяснения причин, заявила депутат Законодательного собрания Ольга Ходунова. Она сообщила, что потребовала у полиции объяснить их действия, но ее постигла участь единомышленников.

- Когда я начала выяснять, за что они людей задерживают, они сказали: «Мы вам сейчас припишем препятствие сотрудникам полиции». На тот момент они не знали, что я депутат Законодательного собрания. Потом я представилась. Они и меня взяли. Отрывали меня от машины, выламывая руки. Я вообще поразилась, если честно. Просто поразилась. Хотя я не прикоснулась ни к одному полицейскому, - рассказала Ходунова ЗАКС.Ру.

Она считает, что произошедшее - прямое нарушение конституционных прав. Люди вышли даже не на шествие, а на прогулку, подчеркнула депутат.

- Я считаю, что это нарушение всех прав. Прежде всего, конституционных прав: права на мирное шествие. Но мало того: у нас не было шествия, у нас просто люди шли по городу. Получается, что совершенно нельзя ходить людям по городу в праздник, - сказала коммунистка.

Незаконные флаги

Вместе с Ходуновой задержали четырех человек, остальные дошли до сквера у «Авроры». Большая часть из них - пожилые люди. Они собрались у выступающих единомышленников, которые забрались на парапет и без микрофона пытались донести свои слова до собравшихся. Слышно их практически не было, но фразу «Да здравствует Великая Октябрьская революция» услышал весь сквер - коммунисты начали кричать: «Ура! Ура! Ура!».

Один из полицейских в этот момент протиснулся в толпу к женщине с флагом КПРФ и попытался отвести ее в сторону. Женщина на уговоры не поддавалась и спрашивала, почему флаг запрещен. С таким же вопросом и требованием отстать от пожилых людей к сотруднику правоохранительных органов обратились стоящие рядом коммунисты. Полицейский их послушался и отстал.

Однако, уже через несколько минут количество людей в форме в сквере увеличилось. Защитник порядка с громкоговорителем зачитал с листа, что мероприятие проводится с нарушением закона - его не согласовывали. Он потребовал от собравшихся разойтись. Иначе, по словам полицейского, они будут вынуждены начать задержания с применением силы и спецсредств. Через минуту, подойдя ближе к собравшимся, он начал повторять сказанное снова, но коммунисты уже двинулись с места - через дорогу к «Авроре».

Мужчина - участник прогулки остановился у одного из полицейских и поинтересовалсяя, чем мешают люди, празднующие годовщину революции. Сотрудник правоохранительных органов уточнять причины не стал.

- Вы сейчас провоцируете, - заявил он.

- Я просто стою, просто вышел на прогулку, - возмутился мужчина.

- Вы провоцируете, нарушаете закон, - был непреклонен полицейский.

Подтянулась вторая колонна из молодых членов партии: кто-то укутался в флаг КПРФ, кто-то был одет в форму советского солдата, кто-то шел в образе моряка - все скандировали лозунги. Выкрикивали «Рабочим - винтовки, буржуям - верёвки!», «Красные в городе!», «Революция!» и другие фразы. Участник акции Николай добавил, что в их колонне никого не задерживали.

- ОМОН был сконцентрирован, видимо, на первом шествии. Когда шли мы, вообще никого не было. Встречались только одиночные машины. Основную часть маршрута их вообще не было, и, когда мы стали подходить к «Авроре», тут они уже рассредоточились - полиция везде стала занимать места, - рассказал Николай.

Встретились колонны у крейсера под залпы фейерверка и крики «Ура!». Флаги поднялись в воздух, а полиция устремилась к ранее уже намеченной цели - женщине, которую пытались задержать еще в сквере. На этот раз, несмотря на протесты коммунистов, ее все же увели в автозак. На ней полицейские не остановились и продолжили задержания: то пожилого мужчину с флагом уведут, то молодого парня без флага.

Пока у края тротуара коммунисты пытались отбить задержанных и возмущались действиями полиции, в центре группы пожилые женщины собрались в круг и пели советские песни. Спасала своих и депутат ЗакСа Ирина Иванова.

- Они пытались задержать троих пожилых, очень пожилых людей. Они их просто тянули к себе, тянули за руки. Я не давала им забрать в автозак этих пожилых людей. Объясняли мне тем, что они стояли с флагом, а флаг запрещен, как они мне сказали, - поделилась впечатлениями депутат.

Первых задержанных отправляли в 18-й отдел полиции Петроградского района. Там им обвинения не предъявляли, но собрали со всех документы, рассказала Ходунова, оказавшаяся в этом отделе вместе с девятью участниками акции. Она сообщила, что позже документы вернули со словами «Можете быть свободны». Всех отпустили из полиции без протоколов после вмешательства руководителя КПРФ Геннадия Зюганова, заявила Ходунова. По данным Ирины Ивановой, 7 ноября задержали около 12-15 человек. Точные цифры будут известны позже, сообщила депутат.

Не демократично

Возмущен произошедшим депутат Государственной Думы от КПРФ и бывший кандидат в губернаторы Петербурга Владимир Бортко. Он рассказал ЗАКС.Ру, что не смог встретиться с однопартийцами у «Авроры» из-за пленарного заседания федерального парламента - пришлось остаться в Москве. Новость о задержании Ходуновой его «ошеломила».

- Ошеломительная новость для меня. Это выходит за всякие пределы. Ольга Архиповна представляет вторую по численности партию в стране и в городе. Если ее задержали, то это просто совершенная несправедливость, вопиющее нарушение всех демократических основ нашего государства. То, что сейчас произошло, - это может быть вопиющим нарушением Конституции, - заявил депутат.

Его помощница Александра Маллер, присутствовавшая на прогулке, считает, что произошедшие задержания - показатель того, что власть боится проведения митингов, красных знамен и КПРФ. Она добавила, что партия показала свою силу на выборах - теперь власть боится борьбы.

Ее мнение разделяют и другие участники акции. В частности, Владислав Карлов считает, что со времени назначения нового главы города Александра Беглова людей в Петербурге начали «винтить за всякие незначительные проступки».

- Это все, как сказал один мой товарищ, «бегловщина», закручивание гаек. Причем в Петербурге, в центре… Это у нас уже центр политических репрессий, - заявил участник прогулки.

Лидер фракции коммунистов в ЗакСе Ходунова произошедшее назвала «безобразием».

- Нет, ну это безобразие. Во-первых, без оснований - совершенно. Брали без оснований, просто выдергивали из нормально идущих по тротуару людей. Задержали 10 человек, посадили в автозак, не предъявив никаких обвинений, вообще ни слова, молча, - пояснила депутат.

Ее коллега по городскому парламенту Иванова, характеризуя задержания, использовала слово «позорно». Отвечая на вопрос о возможных причинах неожиданной попытки разгона традиционного мирного мероприятия, депутат напомнила о жестоких действиях силовиков при разгоне летних протестов в Москве. Кстати, вся фракция КПРФ в ЗакСе подписалась под «письмом трехсот» в поддержку фигурантов «московского дела».

- А зачем были и продолжаются чрезмерные меры по задержанию по «московскому делу»? Это то же самое. Вообще, 7 ноября - историческое событие. На 102-ю годовщину почему-то запретили коммунистам прийти к их символу, к «Авроре», просто возложить цветы. Мы ведь шли возлагать цветы, - недоумевает Ирина Иванова.

Она считает, что власть хотела показать «кто здесь главный». Этого КПРФ просто так не простит.

- Мы, конечно, это просто так не оставим, но с холодной головой будем об этом думать. Знаете, как Скарлетт: «Я об этом подумаю завтра», - заверила Иванова.

София Саттарова

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