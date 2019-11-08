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9:25

СК отказался заводить дело на сенатора Мархаева по заявлению сотрудников РЕН ТВ

фото ЗакС политика СК отказался заводить дело на сенатора Мархаева по заявлению сотрудников РЕН ТВ

Управление Следственного комитета по Бурятии отказалось возбуждать уголовное дело в отношении сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева по заявлению сотрудников РЕН ТВ, передает ТАСС.

Сотрудники телеканала требовали возбудить дело по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста). Они утверждали, что Мархаев напал на съемочную группу в конце августа в Улан-Удэ. По их версии, сенатор после вопроса о причастности к подпольному игорному бизнесу начал выкручивать руки корреспонденту, а его помощники толкали оператора, мешая ему вести съемку. 

Мархаев утверждал, что он и помощники «просто убирали» от лица аппаратуру, а не выхватывали его. По его словам, инцидент произошел после встречи с избирателями на выборах в мэры Улан-Удэ, с которой сотрудников РЕН ТВ выгнали. Сенатор говорил, что телеканал «пишет гадости» о нем и о его семье, а произошедшее он считает провокацией.

Мархаев подал ответное заявление, требуя наказать сотрудников телеканала за воспрепятствование проведению агитации кандидата перед выборами мэра Улан-Удэ. СК отказался возбуждать дело. 

 

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