Милонов: В квартире Пушкина могут устроить бордель с проститутками

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал власти Петербурга выкупить квартиру на набережной Кутузова, в которой некоторое время жил поэт Александр Пушкин.

Милонова беспокоит то, что квартира находится в частной собственности. По его мнению, с ней может случиться что-нибудь плохое.

«Она ничем не защищена. Завтра ее могут продать, заложить в банке под проценты, не выплатить кредит и она вообще уйдет. Могут устроить бордель с проститутками», – заявил депутат.

По словам Милонова, следует «дать возможность увидеть сохраненные ключевые места в Петербурге». «Конечно, нужно такие квартиры выкупать. Не такие-то большие деньги в городских масштабах», - убежден парламентарий.

В продаваемой квартире в доме на набережной Кутузова, 32, Пушкин жил в 1834 – 1836 годах. Здесь он писал поэму «Медный всадник», роман «Капитанская дочка», принимал Николая Гоголя, Василия Жуковского и Владимира Одоевского. Частный собственник продает жилплощадь за 55 млн рублей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.