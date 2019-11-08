КПРФ планирует обратиться к петербургскому омбудсмену из-за задержаний 7 ноября

КПРФ примет заявление по задержаниям коммунистов во время прогулки к крейсеру «Аврора» для возложения цветов в годовщину Октябрьской революции, сообщила ЗАКС.Ру глава фракции в Законодательном собрании Ольга Ходунова.

По словам депутата, всего 7 ноября полиция задержала 12 человек, включая ее саму. Всех отпустили без составления протоколов: 10 человек – из отделения, двоих – из автозака.

Сейчас партия раздумывает над дальнейшими действиями, сообщила Ходунова. Она добавила, что среди вариантов – обращение к уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову.

– Есть у нас все-таки система по правам человека, которая должна блюсти интересы горожан, – сказала депутат. – Я думаю, что будет принято соответствующее заявление. Я думаю, что мы обратимся к омбудсмену. Обсуждаем сейчас это.

Напомним, власти Петербурга второй год подряд не согласовали КПРФ акцию в честь годовщины революции. Коммунисты вышли 7 ноября на прогулку до «Авроры», полиция начала задержания людей с флагами до того, как участники дошли до крейсера. Среди первых задержанных оказалась депутат ЗакСа Ольга Ходунова. Подробнее о прошедшей прогулке и задержаниях – в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова

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