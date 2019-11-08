МВД Москвы попыталось доказать вину оппозиционеров пустыми листами бумаги

Управление МВД по Москве на заседании в Симоновском суде попросило приобщить 21 пустой лист бумаги в качестве доказательств по иску к оппозиционерам из-за акции протеста в центре столицы 3 августа, передает «МБХ медиа».

Пустые листы бумаги, по версии МВД, касаются их претензий к оппозиции на 6 млн рублей. Ко второму своему иску, на 4,2 млн рублей из-за акции 27 июля, полицейские попросили приобщить несколько полностью черных листов бумаги.

Адвокаты выступили против приобщения таких материалов к делу. Суд пока не стал удовлетворять требование полиции, дав время МВД ответить на возражения представителей ответчиков.

Изначально полиция требовала 18 млн рублей от ряда оппозиционеров из-за митингов в центре Москвы, в качестве возмещения за свою работу на этих акциях. Затем требования были снижены до 9,7 млн, а после – уточнены до 10,2 млн рублей.

Из-за акций протеста деньги от оппозиционеров требовали ряд фирм и государственных учреждений. Иски подавали ГБУ «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ресторан «Армения», таксомоторная компания «М Такси коммуникации», московский метрополитен, прокурор столицы.