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12:29

СМИ: Сторонник ИГ* назвал датского террориста причастным к авиакатастрофе над Синаем

фото ЗакС политика СМИ: Сторонник ИГ* назвал датского террориста причастным к авиакатастрофе над Синаем

Арестованный в Австралии сторонник террористической группировки «Исламское государство» Халед Хаят заявил, что к крушению самолета Airbus А321 в Египте в 2015 году может быть причастен гражданин Дании Базил Хассан, передает «Медуза» со ссылкой на «Датское радио».

Также Хаят назвал причастным своего брата, Терека Хаята. Последний приговорен в Иране к смертной казни. 

Базила Хассана называют «самым главным датским террористом». Госдепартамент США сообщал, что его обвиняли в покушении на убийство датского писателя Ларса Хедегаарда. В 2014 году его задержали в Турции и обменяли на 49 пленников ИГ. Считается, что после освобождения он присоединился к террористам в Сирии.

Халед Хаят и его брат Махмуд признаны в Австралии виновным в попытке взорвать самолет Etihad Airways в 2017 году. Они попытались устроить теракт на борту рейса из Сиднея в Абу-Даби, подложив взрывчатку в багаже, но из-за перевеса не смогли сдать сумку и были пойманы.

Самолет компании «Когалымавиа», летевший в Петербург, разбился в Египте в 2015 году, на борту находились 224 человека, в том числе 147 петербуржцев. Изначально российские власти отрицали возможность теракта, но затем выяснилось, что причиной крушения стало взрывное устройство.

*«Исламское государство» – организация признана террористической и запрещена в РФ

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