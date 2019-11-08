18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:02

Беглов подтвердил планы повысить цены на проезд в метро до 60 рублей

фото ЗакС политика Беглов подтвердил планы повысить цены на проезд в метро до 60 рублей

Власти Петербурга планируют повысить стоимость проезда в городском общественном транспорте в 2020 году до 50-60 рублей, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78".

По словам Беглова, разовый проезд в метро может составить 60 рублей, на наземном транспорте - 50 рублей. Делается это с расчетом на то, что разовые проездные покупают туристы, а петербуржцы пользуются проездными билетами, в том числе электронным кошельком "Подорожник". Для владельцев последнего, заявил губернатор, рост цен будет не таким существенным: 5-8%.

Ранее комитет по транспорту сообщил, что проезд в метро подорожает до 60 рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:17    
Ведь  отличную мысль высказал премьер-министр Медведев Д.А., что надо  некоторых работников заменить роботами.
И начать надо с чиновников, губернаторов, советников, помощников и т. д. .
Представляете, какая благодать настанет!!!
1. Роботы не требуют и не берут взятки. Не будут врать и воровать!!!
2. Роботы будут выполнять работу по алгоритмам, в которые будут заложены ЗАКОНЫ РФ и Конституция РФ, где говорится о повышении благосостояния  граждан.
3. Роботы будут настоящими "слугами народа" и будут выполнять поручения граждан.
4. Роботы не будут говорить "глупую отсебятину, потому что в них это не будет заложено.
5. Роботы не будут тратить народные деньги нецелевым образом.
А как ВЫ считаете?

13:35    
нужно отдать бабло ЗА ВЫБОРЫ

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:18 Депутат ГД от Архангельской области связала убыль населения с популярностью интернета   1

13:58 Навальный потребовал провести урологическую экспертизу Пескова   2

13:37 Чиновникам в Югре запретили материться в соцсетях и лайкать посты с критикой власти   1

13:33 Антимонопольщики выявили очередной картель на рынке школьного питания

13:15 ВЦИОМ: 87% россиян готовы при необходимости посодействовать полиции   6

13:02 Беглов подтвердил планы повысить цены на проезд в метро до 60 рублей   2

12:47 Шлосберг: С властью ассоциируется только Путин, поэтому на него столько надежд   4

12:30 Активисты недовольны санитарной рубкой деревьев в Сестрорецке

12:29 СМИ: Сторонник ИГ* назвал датского террориста причастным к авиакатастрофе над Синаем

12:10 МВД Москвы попыталось доказать вину оппозиционеров пустыми листами бумаги   5

11:58 В Новгородской области из-за паводков растет число подтопленных домов   1

11:45 Экологи нашли новые загрязнения в Янино

11:45 Комитет ЗакСа одобрил изменение закона для поддержки «социального бизнеса»

11:33 В Совфеде предложили ввести ответственность для физлиц-иноагентов

11:29 Быков: У России странная национальная идея - превзойти других в худшем   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru