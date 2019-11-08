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13:15

ВЦИОМ: 87% россиян готовы при необходимости посодействовать полиции

фото ЗакС политика ВЦИОМ: 87% россиян готовы при необходимости посодействовать полиции

Новейший опрос социологическая организация ВЦИОМ посвятила теме готовности россиян взаимодействовать с силами правопорядка в тех случаях, когда они становятся свидетелями тех или и иных потенциально наказуемых нарушений.

Объяснить и обрисовать людям в форме специфическую ситуацию готовы 87 процентов респондентов. На роль понятых согласно 72 процента соотечественников (семь лет назад их насчитывалось всего 46 процентов). Каким-либо образом посодействовать в задержании злоумышленников способно, судя по ответам, больше половины россиян - 55 процентов.

По словам гендиректора ВЦИОМ Константина Абрамова, полученные показатели свидетельствуют об устойчивом и поступательном росте доверия россиян к правоохранителям.

Опрос проводился 1 ноября. Вопросы задавали по телефону репрезентативной группе из 1800 совершеннолетних россиян.

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14:38   Бордунов  
14:24 У тебя, гомосек, нет души. Совецкая власть, в лице Вавана с корешами-коммунистами, добивает Россию. Неудивительно, что ты за нее, русофоб.

14:30   Бордунов  
13:51 " я и мои друзья"
Ты и твои друзья - вонючее пригожинское говно, которое бесследно смоется со своим творцов.

14:24    
14:12. Я за Советскую власть, социализм двумя руками!!! И категорически против установления в России прозападного уклада жизни!!!!!!! Готов бороться всеми формами и способами с любителями евромерзостей! Ненавижу их всеми фибрами души!

14:12    
13:51, по сообщению Генпрокуратуры, уровень коррупции в сфере государственной и муниципальной собственности участники опроса оценили в 78%, в правоохранительной системе в 77%, в сфере государственного и муниципального контроля в 75%, в судебной системе в 74%. Три четверти соотечественников! 59% требуют радикальных преобразований! Устали люди от олигархии, так что Вашим хозяевам не сладко. Пора и Вам вслед за хозяевами за океаном себе место готовить.

13:51    
Замечательно, что 87% россиян готовы помочь полиции, доблестному ОМОНу размазать по стенке прозападных мразей-агентов Госдепа! К примеру, я и мои друзья по первому зову готовы мочить в сортире любителей евро"ценностей"-мерзостей, всех этих либерал-гомосеков! Россия, вперёд!

13:45    
ВЦИОМ не уточнил, что 87% россиян готовы бороться с ВОРАМИ, а не митингующими, которые пытаются поставить на место зарвавшуюся власть . ПОТОМУ ЧТО В РОССИИ:
ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ!!!
В Москве  проводятся помпезные парады- а где-то в России БЕДА!!!
9 МАЯ - звучат праздничные марши, в то время, как  в Сибири горит тайга на огромных территориях, малые силы спасателей пытаются тушить  пожар.  Горят поселки, гибнут люди, животные. А некоторые губернаторы безнаказанно запретили тушить пожары!!!
30 ИЮЛЯ, День Военно-морского флота -звучат праздничные марши в то время, как  в Сибири наводнение на огромных территориях, малые силы спасателей пытаются помочь людям. Рушатся дома, гибнут люди, животные.
7 НОЯБРЯ- парад на Красной площади в честь ПАРАДА 1941 года. Власть попутала берега!  Это был не праздничный  парад, так торжественно солдат  провожали на смерть! Абсурдно  сегодня это праздновать. Надо оскорбить по не вернувшимся...
Под звуки маршей в Москве 7 ноября в ВОЛОГОДСКОЙ и НОВГОРОДСКИХ областях наводнение. Рушатся дома, гибнут люди, животные.
Когда смотришь по ТВ, какие жалкие дома горят  или их  сносит водой,  наворачиваются слезы.
ВЛАСТЬ   тратит   огромные деньги на ЗРЕЛИЩА и "ГУДОК", а не на помощь попавшим в  БЕДУ людям...
Огромные деньги идут и  на поддержание полицейского режима в стране.
7 НОЯБРЯ останется для многих ПРАЗДНИКОМ,  потому что достижения советской власти велики, из руин подняли Россию, дали людям достойную работу,  бесплатное жилье, медицину, образование, защиту профсоюзов...

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