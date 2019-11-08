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13:33

Антимонопольщики выявили очередной картель на рынке школьного питания

фото ЗакС политика Антимонопольщики выявили очередной картель на рынке школьного питания

Петербургское управление ФАС выявило новые нарушения на торгах, связанных с обеспечением и организацией питания в школах. Согласно новейшему решению, фирмы "Квадрат", "Нур" и "Ленагропром" координировали свой действия по схеме, которую принято называть картельным сговором.

Все три организации участвовали в 2018 году в розыгрыше госконтрактов на сумму 2,36 млн рублей. За эти деньги нужно было обеспечить питанием образовательные учреждения в Курортном районе.

Характерными и в то же время типичными деталями очередного "картельного дела" стали отправка электронных заявок с одного ip-адреса, а также минимальное снижение установленного заказчиком предела цены. Одних этих фактов хватило для санкций со стороны антимонопольщиков и признания ими нарушений закона о конкуренции.

В ближайшее время трем ООО назначат административные штрафы.

Ранее УФАС находило картельный сговор в деятельности фирм, облуживавших другие образовательные учреждения города. Подобным образом им удалось освоить контракты на сумму 65 млн рублей.

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