Навальный потребовал провести урологическую экспертизу Пескова

Заступаясь за своего союзника по оппозиции, лидера либертарианцев Михаила Светова, ставшего фигурантом уголовного дела о педофили, политик Алексей Навальный возмутился непристойностью и мелочностью повода, ставшего поводом для преследования. Брезгливо назвав гонителей Светова "опасными извращенцами", основатель Фонда борьбы с коррупцией попробовал симметрично ответил власти. Он припомнил президентскому пресс-секретарю Дмитрию Пескову, чего тот и сам не скрывает, что с одной из своих жен чиновник начал встречаться, когда она, как и возлюбленная Светова, тоже была несовершеннолетней. В логике политика, из этого следует, что с кремлевским пресс-атташе можно делать все то же самое, что и с либертарианцем.

"Я официально требую у Следственного комитета, у прокуратуры, у Кремля провести урологическую экспертизу Дмитрия Пескова и рассказать нам всем, нужно ли возбудить уголовное дело по поводу развратных действий, которые Песков совершил по отношению каких-то людей. Пусть оба, и Светов, и Песков приходят к эксперту, снимают штаны, и потом Путин или не знаю кто, Кириенко, с наслаждением разглядывают эти фотографии, упиваются, они же этого хотят", - заявил он на собственном YouTube-канале.

Дело против соратника по борьбе с режимом Навальный считает сфабрикованным от начала и до конца.

Напомним, основой для возбуждения дела и назначения Светову урологической экспертизы стали откровенные посты в Instagram 2012 года, главной героиней которых явилась возлюбленная мужчины. В рамках дела ее допрашивают тоже. Светов утверждает, что покидать Россию не собирается, а, наоборот, планирует за нее еще побороться, надеясь, что Россия поборется за него в ответ.