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13:58

Навальный потребовал провести урологическую экспертизу Пескова

фото ЗакС политика Навальный потребовал провести урологическую экспертизу Пескова

Заступаясь за своего союзника по оппозиции, лидера либертарианцев Михаила Светова, ставшего фигурантом уголовного дела о педофили, политик Алексей Навальный возмутился непристойностью и мелочностью повода, ставшего поводом для преследования. Брезгливо назвав гонителей Светова "опасными извращенцами", основатель Фонда борьбы с коррупцией попробовал симметрично ответил власти. Он припомнил президентскому пресс-секретарю Дмитрию Пескову, чего тот и сам не скрывает, что с одной из своих жен чиновник начал встречаться, когда она, как и возлюбленная Светова, тоже была несовершеннолетней. В логике политика, из этого следует, что с кремлевским пресс-атташе можно делать все то же самое, что и с либертарианцем.

"Я официально требую у Следственного комитета, у прокуратуры, у Кремля провести урологическую экспертизу Дмитрия Пескова и рассказать нам всем, нужно ли возбудить уголовное дело по поводу развратных действий, которые Песков совершил по отношению каких-то людей. Пусть оба, и Светов, и Песков приходят к эксперту, снимают штаны, и потом Путин или не знаю кто, Кириенко, с наслаждением разглядывают эти фотографии, упиваются, они же этого хотят", - заявил он на собственном YouTube-канале.

Дело против соратника по борьбе с режимом Навальный считает сфабрикованным от начала и до конца.

Напомним, основой для возбуждения дела и назначения Светову урологической экспертизы стали откровенные посты в Instagram 2012 года, главной героиней которых явилась возлюбленная мужчины. В рамках дела ее допрашивают тоже. Светов утверждает, что покидать Россию не собирается, а, наоборот, планирует за нее еще побороться, надеясь, что Россия поборется за него в ответ.

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14:22    
2. Роботы зависнут.
4. Откуда уверенность, что в них не заложат глупую отсебятину?

14:08    
Да не надо экспертиз, и так все ясно. Надо внедрить МЫСЛЬ Д.А. Медведева.
Ведь  отличную мысль высказал премьер-министр Медведев Д.А., что надо  некоторых работников заменить роботами.
И начать надо с чиновников, советников, помощников и т. д. .
Представляете, какая благодать настанет!!!
1. Роботы не требуют и не берут взятки.
2. Роботы будут выполнять работу по алгоритмам, в которые будут заложены ЗАКОНЫ РФ.
3. Роботы НЕ БУДУТ тратить время на чтение сетях критики власти , так как нам не будет необходимости критиковать чиновников-роботов.
4. Роботы не будут говорить "глупую отсебятину, потому что в них это не будет заложено.
А как ВЫ считаете?

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