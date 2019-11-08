В Петербурге в очередной раз обсудили разницу искусства и вандализма в граффити

В пресс-центре «Росбалт» представители искусства вместе с депутатом Законодательного собрания Денисом Четырбоком и администратором группы «Жители МО Литейный округ» Вадимом Суходольским обсудили возможность согласования уличного искусства. Мероприятие прошло 8 ноября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Собравшиеся сошлись во мнении, что стрит-арт - это искусство. При этом, отметили, что нужны критерии отличия вандализма от уличного искусства. Об этом, например, сказала заместитель директора по развитию ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова.

- У нас нет четких критериев юридических. Мы должны руководствоваться исключительно человеческими, гуманными критериями. Например, не портит ли работа фасад исторического здания, не мешает ли она жителям, не вызывает ли она каких-то острых вопросов относительно своей тематики, не является ли она остромаргинальной и призывающей к конфликтам. В таких случаях - да, это вандализм, - считает Ялова.

Ее поддержал художник и автор «галереи на Радищева» Олег Лукьянов. Он уверен, что одна из существующих сейчас проблем в области уличного искусства - отсутствие установленного регламента, который поможет уличных художникам согласовать свои произведения.

Также Лукьянов добавил, что стрит-арт не всегда уместен в центральных районах города, где большинство зданий является памятниками культуры. С ним согласились другие участники пресс-конференции. При этом, депутат Денис Четырбок отметил, что в центре Петербурга есть множество трансформаторных будок. Их можно разнообразить стрит-артом, считает парламентарий.

Он напомнил, что первое чтение уже прошел закон о согласовании уличных рисунков. Документ предполагает создание перечня зданий, на которых разрешено создание стрит-арта, и принятие правительством постановления с прописанной процедурой согласования.

Вадим Суходольский предложил для одобрения рисунков на улице устраивать интернет-голосование среди жителей округа. Эта идея большого отклика не вызвала - другие участники мероприятия посчитали, что это может быть слишком сложно и не все горожане будут голосовать.

Помимо этого, эксперты задались вопросом: останется ли стрит-арт самим собой после согласования? Это направление зарождалось как несогласованная «игра в искусство», пояснила координатор экскурсионных программ в музее стрит-арта Юнна Астраханцева.

- Будет ли стрит-арт стрит-артом? Вопрос очень неоднозначный. Если даже такой закон примут, то опять так встает вопрос: кто будет в инициативной группе [по согласованию стрит-арта]? Будут ли там художники? Будут ли там искусствоведы? Или же просто представители власти? - задалась вопросами Астраханцева.

По ее словам, часть художников осознает, что их работы будут закрашены. В этом и есть весь драйв, считает представитель музея стрит-арта.

Четырбок добавил, что невозможно урегулировать все уличное искусство - оно всегда воспринималось как акт неповиновения. Всегда будут художники, которые продолжат творить «под покровом ночи», уверен парламентарий.

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