Совфед предлагает разрешить признавать блогеров иноагентами

Сенаторы предлагают распространить действие закона о гражданах-иноагентах на блогеров, которые распространяют информацию для неограниченного числа лиц, и наказывать их соответствующе, передает РБК со ссылкой на главу временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова.

«В законопроекте [об административном наказании для граждан-иноагентов] имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом», - сказал Климов.

Попавший под действие законопроекта гражданин будет обязан зарегистрироваться в Минюсте и маркировать распространяемую информацию пометкой иноагента.

Госдума в первом чтении одобрила закон, по которому планируется признавать иноагентами физические лица. По словам Климова, закон могут принять до конца года.