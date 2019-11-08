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16:25

Карельскому чиновнику захотелось пристрелить жалующихся на бездействие его администрации

фото ЗакС политика Карельскому чиновнику захотелось пристрелить жалующихся на бездействие его администрации

Руководитель администрации карельского города Олонец Сергей Прокопьев вступил в конфликт с местными жителями, пожаловавшимися на невнимательное отношение чиновничьего аппарата к неухоженной братской могиле, которая расположена в черте города. Реакция госслужащего на недовольство оказалась бурной: он выразил желание физической расправы.

"Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся", - цитирует его высказывание "МБХ Медиа".

Местное издание "Черника" приписывает авторству Прокопьева также суждение о том, что во вверенном ему городе якобы задают тон "социальные паразиты".

Региональные источники сообщают, что некоторые жители восприняли угрожающие пассажи чиновника всерьез и, руководствуясь страхом, уже обратились как в местную, так и в федеральную прокуратуру.

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