Активисты помешали работе очередной "финской ярмарки"

Активисты, представляющие сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания", собрались 8 ноября с тем, чтобы воспрепятствовать работе так называемой "финской ярмарки" на 8-й Советской улице и разубедить прохожих приобретать на ней какую-либо продукцию-"контрафакт".

Первые два часа с открытия продавцы не могли начать работу благодаря усилиям протестующих, однако последние все равно остались недовольны: им не удалось добиться желаемой для них реакции правоохранителей.

"На ярмарку явился лишь сотрудник полиции, который развел руками, ведь без ОБЭП он сделать ничего не может. Друзья, мы с вами прямо сейчас становимся свидетелями наглого бездействия ответственных органов. Горожан обманывают, а власти тихонько сидят в своих теплых кабинетах", - говорится в мини-отчете о мероприятии.

Участники акции сообщили, что удалось демонтировать наружную рекламу ярмарки.

Ранее те же самые активисты уже вынуждали разойтись людей, торгующих аналогичным товаром на аналогичной ярмарке. События разворачивались непосредственно на Невском проспекте.

Фотография: "Центральный район за комфортную среду обитания"

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