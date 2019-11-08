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17:36

Вишневский ответил на критические публикации в свой адрес

фото ЗакС политика Вишневский ответил на критические публикации в свой адрес

Депутат Борис Вишневский прокомментировал появившиеся в СМИ обвинения в домогательствах к первокурсницам РГПУ имени Герцена, заявив, что он никогда не вел занятия у первых курсов.

«Вы раз за разом прокалываетесь. Из-за полной бездарности, тупости и лени исполнителей. Которые  даже не знают, что я никогда не вел занятий у первокурсников», – ответил он на обвинения в своем Facebook.

Вишневский дал понять, что связывает обвинения со своей депутатской деятельностью. Он напомнил о предложении заморозить рост тарифов на проезд, которые могут дорасти до 60 рублей за разовый проезд в метро, предложении направить направить деньги на расселение коммуналок, а не на траты на ЗСД, о намерении подать в суд на исключение из ЗНОП сада на Неве, в котором планируется построить «судебный квартал».

Публикации о Вишневском появляются в СМИ, которые связывают со структурами, близкими к бизнесмену Евгению Пригожину. Последний возглавляет медиагруппу «Патриот».


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18:12   николай  
До чего же дошло Яблоко. То в прошлом созыве Кобринский на педофилии попался, то этот Кролик на харрасменте...

17:55   Андрей   Fesikreporter@yandex.ru
Тупые журналисты. Читал оригинал письма: про первый курс девочек которых лапал Вишня, там ни слова. И это единственная  отмазка....

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